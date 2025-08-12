Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из приграничных громад Сумщины за неделю эвакуировали почти 100 человек

Ольга ГлущенкоВторник, 12 августа 2025, 03:52
Из приграничных громад Сумщины за неделю эвакуировали почти 100 человек
Иллюстративное фото: Getty Images

За прошедшую неделю из прифронтовых общин Сумской области эвакуировали еще 97 человек, 13 из которых – дети.

Источник: ОВА Сумской области

Детали: В ОВА сообщили, что в течение прошлой недели из опасных территорий выехали 97 жителей области, среди них – 13 детей.

Реклама:

Дословно: "Преимущественно это жители Белопольской, Великописаревской, Глуховской, Середино-Будской и Свесской общин, которые находятся под постоянными обстрелами врага".

"Для длительного проживания в общинах области подготовлено более 200 мест – в домах, квартирах и общежитиях.

Также еженедельно курсирует бесплатный эвакуационный вагон Сумы-Ужгород".

РЕКЛАМА:

Напомним: 30 июля российские оккупанты ударили по Сумской облгосадминистрации, тогда была госпитализирована 75-летняя пострадавшая с осколочным ранением.

Утром 10 августа российский беспилотник попал в крышу здания Сумской областной администрации в центре города.

Сумская областьэвакуацияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополненоDeepState: российские войска продвигаются в сторону трассы Доброполье – Краматорск
Трамп советовался с Орбаном по поводу войны РФ против Украины и назвал его "очень умным человеком"
видеоТрамп во время брифинга дважды оговорился, заявив, что "летит в Россию" на встречу с Путиным
видеоВ Закарпатье задержали 19 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу
Азербайджан и Армения обнародовали полный текст мирного соглашения
ЕС потратит €1,5 млрд доходов от замороженных активов РФ на выплаты по кредитам Украины
Все новости...
Сумская область
Силы обороны освободили Безсаливку в Сумской области
Ночью армия РФ атаковала дронами Сумскую область: пострадал мужчина, много повреждений
Вражеские обстрелы Сумщины: ранен мужчина, много повреждений
Последние новости
03:52
Из приграничных громад Сумщины за неделю эвакуировали почти 100 человек
03:02
В Киеве и ряде областей объявляли воздушнаю тревогу из-за угрозы баллистики
02:48
В США произошел взрыв на коксохимическом заводе: погиб человек, 10 пострадавших
01:56
Путин не хочет мира, и встреча на Аляске этого не изменит – эксперт ISW
01:56
футбол"Пафос" – "Динамо": где смотреть ответный матч квалификации Лиги чемпионов
01:16
Саратовский НПЗ в России остановил прием нефти после атаки БпЛА – Bloomberg
00:22
Германия готовится к экстремальной жаре с температурой около 40 градусов
00:12
Генштаб о продвижении россиян вблизи Доброполья: Выделены дополнительные силы против диверсантов
23:58
Генштаб: Силы обороны зачистили от оккупантов Степное и Новоконстантиновку в Сумской области
23:57
футболУЕФА лишила английский клуб места в Лиге Европы
Все новости...
Реклама:
Реклама: