Из приграничных громад Сумщины за неделю эвакуировали почти 100 человек

За прошедшую неделю из прифронтовых общин Сумской области эвакуировали еще 97 человек, 13 из которых – дети.

Источник: ОВА Сумской области

Детали: В ОВА сообщили, что в течение прошлой недели из опасных территорий выехали 97 жителей области, среди них – 13 детей.

Дословно: "Преимущественно это жители Белопольской, Великописаревской, Глуховской, Середино-Будской и Свесской общин, которые находятся под постоянными обстрелами врага".

"Для длительного проживания в общинах области подготовлено более 200 мест – в домах, квартирах и общежитиях.

Также еженедельно курсирует бесплатный эвакуационный вагон Сумы-Ужгород".

Напомним: 30 июля российские оккупанты ударили по Сумской облгосадминистрации, тогда была госпитализирована 75-летняя пострадавшая с осколочным ранением.

Утром 10 августа российский беспилотник попал в крышу здания Сумской областной администрации в центре города.