Очільник Пентагона: Трамп змінив правила гри, Путін відчуває тиск

Ольга Глущенко Вівторок, 12 серпня 2025, 06:58
Очільник Пентагона: Трамп змінив правила гри, Путін відчуває тиск
Піт Гегсет. Фото: Getty images

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американський президент Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди з очільником Кремля Володимиром Путіним, проте "будуть поступки", якими "ніхто не буде задоволений".

Джерело: Гегсет в ефірі Fox News, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Гегсета: "Президент Трамп уже змінив правила гри. Він створив умови для можливого мирного врегулювання, яке було його метою від самого початку, на дуже складному полі бою.

Я не думаю, що Володимир Путін погодився б на зустріч, якби не відчув тиску…

На етапі переговорів можуть бути — і, ймовірно, будуть — обміни територіями. Будуть поступки. Ніхто не буде задоволений. Але якщо хтось і зможе це зробити, то це президент Трамп".

Деталі: За його словами, зустріч Трампа з Путіним, запланована на п’ятницю в Алясці, стане першою з 2015 року, коли російський президент відвідає США. Гегсет зазначив, що його візит на зустріч можливий, якщо це дозволить його робочий календар.

Нагадаємо: Віцепрезидент США Джей Ді Венс допускає, що ані Україна, ані Росія не будуть задоволені результатами врегулювання війни за посередництва США, однак вважає, що переговори "варті зусиль", навіть якщо це не "спрацює".

Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

Читайте матеріал "ЄвроПравди"Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

