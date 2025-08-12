Все разделы
Глава Пентагона: Трамп изменил правила игры, Путин чувствует давление

Ольга ГлущенкоВторник, 12 августа 2025, 06:58
Глава Пентагона: Трамп изменил правила игры, Путин чувствует давление
Пит Хэгсет. Фото: Getty images

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американский президент Дональд Трамп создал условия для возможного мирного соглашения с главой Кремля Владимиром Путиным, однако "будут уступки", которыми "никто не будет доволен".

Источник: Хегсет в эфире Fox News, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Хегсета: "Президент Трамп уже изменил правила игры. Он создал условия для возможного мирного урегулирования, которое было его целью с самого начала, на очень сложном поле боя.

Я не думаю, что Владимир Путин согласился бы на встречу, если бы не почувствовал давления...

На этапе переговоров могут быть — и, вероятно, будут — обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет доволен. Но если кто-то и сможет это сделать, то это президент Трамп".

Детали: По его словам, встреча Трампа с Путиным, запланированная на пятницу в Аляске, станет первой с 2015 года, когда российский президент посетит США. Хегсет отметил, что его визит на встречу возможен, если это позволит его рабочий календарь.

Напомним: Вице-президент США Джей Ди Вэнс допускает, что ни Украина, ни Россия не будут удовлетворены результатами урегулирования войны при посредничестве США, однако считает, что переговоры "стоят усилий", даже если это не "сработает".

Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

Читайте материал "ЕвроПравды"Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.

