Прем’єри Британії і Канади наголосили, що мир має будуватися з Україною, а не нав’язуватися їй
Прем’єри-міністри Британії Кір Стармер і Канади Марк Карні під час телефонної розмови 11 серпня привітали міжнародні мирні зусилля для зупинення російсько-української війни, але при цьому застерегли від "нав'язування" угоди Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіс прем’єра Британії
Дослівно з повідомлення: "Вони привітали подальші міжнародні зусилля на чолі з президентом Трампом, спрямовані на досягнення миру, і погодилися, що цей мир має будуватися разом з Україною, а не нав'язуватися їй".
Деталі: Зазначається, що сторони обговорили свою непохитну підтримку України і поточну роботу, спрямовану на припинення вбивств і завершення російської агресивної війни.
Обидва лідери підкреслили, що майбутнє України має відзначатися свободою, суверенітетом і самовизначенням.
Стармер і Карні домовилися, що продовжать тісно співпрацювати з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським протягом найближчих днів.
Передісторія:
- На вихідних президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди і зауважив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс перед цим припустив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти за посередництва США.
- На 13 серпня плануються масштабні онлайн перемовини у різних комбінаціях – за участі європейських лідерів, США та України.