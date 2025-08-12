Усі розділи
Прем’єри Британії і Канади наголосили, що мир має будуватися з Україною, а не нав’язуватися їй

Іванна Костіна, Ірина БалачукВівторок, 12 серпня 2025, 08:12
Прем’єри Британії і Канади наголосили, що мир має будуватися з Україною, а не нав’язуватися їй
Прем’єри Канади Марк Карні і Британії Кір Стармер. Фото Getty images. Колаж УП

Прем’єри-міністри Британії Кір Стармер і Канади Марк Карні під час телефонної розмови 11 серпня привітали міжнародні мирні зусилля для зупинення російсько-української війни, але при цьому застерегли від "нав'язування" угоди Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіс прем’єра Британії

Дослівно з повідомлення: "Вони привітали подальші міжнародні зусилля на чолі з президентом Трампом, спрямовані на досягнення миру, і погодилися, що цей мир має будуватися разом з Україною, а не нав'язуватися їй".

Деталі: Зазначається, що сторони обговорили свою непохитну підтримку України і поточну роботу, спрямовану на припинення вбивств і завершення російської агресивної війни.

Обидва лідери підкреслили, що майбутнє України має відзначатися свободою, суверенітетом і самовизначенням.

Стармер і Карні домовилися, що продовжать тісно співпрацювати з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським протягом найближчих днів.

Передісторія:

