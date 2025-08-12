Премьеры Великобритании и Канады подчеркнули, что мир должен строиться с Украиной, а не навязываться ей
Премьеры-министры Великобритании Кир Стармер и Канады Марк Карни во время телефонного разговора 11 августа приветствовали международные мирные усилия для прекращения российско-украинской войны, но при этом предостерегли от "навязывания" соглашения Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на офис премьера Великобритании
Дословно из сообщения: "Они приветствовали дальнейшие международные усилия во главе с президентом Трампом, направленные на достижение мира, и согласились, что этот мир должен строиться вместе с Украиной, а не навязываться ей".
Детали: Отмечается, что стороны обсудили свою непоколебимую поддержку Украины и текущую работу, направленную на прекращение убийств и завершение российской агрессивной войны.
Оба лидера подчеркнули, что будущее Украины должно отличаться свободой, суверенитетом и самоопределением.
Стармер и Карни договорились, что продолжат тесно сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни.
Предыстория:
- На выходных президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России при обсуждении мирного соглашения и отметил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед этим предположил, что ни Украина, ни РФ не будут довольны тем урегулированием войны, к которому могут прийти при посредничестве США.
- На 13 августа планируются масштабные онлайн переговоры в различных комбинациях – с участием европейских лидеров, США и Украины.