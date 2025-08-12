Все разделы
Премьеры Великобритании и Канады подчеркнули, что мир должен строиться с Украиной, а не навязываться ей

Иванна Костина, Ирина БалачукВторник, 12 августа 2025, 08:12
Премьеры Великобритании и Канады подчеркнули, что мир должен строиться с Украиной, а не навязываться ей
Премьеры Канады Марк Карни и Великобритании Кир Стармер. Фото Getty images. Коллаж УП

Премьеры-министры Великобритании Кир Стармер и Канады Марк Карни во время телефонного разговора 11 августа приветствовали международные мирные усилия для прекращения российско-украинской войны, но при этом предостерегли от "навязывания" соглашения Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на офис премьера Великобритании

Дословно из сообщения: "Они приветствовали дальнейшие международные усилия во главе с президентом Трампом, направленные на достижение мира, и согласились, что этот мир должен строиться вместе с Украиной, а не навязываться ей".

Детали: Отмечается, что стороны обсудили свою непоколебимую поддержку Украины и текущую работу, направленную на прекращение убийств и завершение российской агрессивной войны.

Оба лидера подчеркнули, что будущее Украины должно отличаться свободой, суверенитетом и самоопределением.

Стармер и Карни договорились, что продолжат тесно сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни.

Предыстория:

ВеликобританияКанадароссийско-украинская войнаУкраина
