Премьеры Великобритании и Канады подчеркнули, что мир должен строиться с Украиной, а не навязываться ей

Премьеры-министры Великобритании Кир Стармер и Канады Марк Карни во время телефонного разговора 11 августа приветствовали международные мирные усилия для прекращения российско-украинской войны, но при этом предостерегли от "навязывания" соглашения Украине.

Дословно из сообщения: "Они приветствовали дальнейшие международные усилия во главе с президентом Трампом, направленные на достижение мира, и согласились, что этот мир должен строиться вместе с Украиной, а не навязываться ей".

Детали: Отмечается, что стороны обсудили свою непоколебимую поддержку Украины и текущую работу, направленную на прекращение убийств и завершение российской агрессивной войны.

Оба лидера подчеркнули, что будущее Украины должно отличаться свободой, суверенитетом и самоопределением.

Стармер и Карни договорились, что продолжат тесно сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни.

