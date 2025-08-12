Усі розділи
Росіяни атакували 48-ма БпЛА та "Іскандерами": 12 дронів і 3 ракети влучили

Станіслав ПогоріловВівторок, 12 серпня 2025, 09:41
Росіяни атакували 48-ма БпЛА та Іскандерами: 12 дронів і 3 ракети влучили
фото: Зеленський у telegram

У ніч на 12 серпня російські загарбники атакували 48-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Деталі: Ударними БпЛА атаковано Сумщину та Донеччину, ракетами – Чернігівщину.

За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо: Один військовий загинув та ще 23 постраждали внаслідок російського ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ вночі 12 серпня.

повітряна тривогабезпілотникиракетний ударросійсько-українська війна
