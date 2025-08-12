Росіяни вночі вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ: 1 загиблий і 23 постраждалих
Вівторок, 12 серпня 2025, 09:26
Один військовий загинув та ще 23 постраждали внаслідок російського ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ вночі 12 серпня.
Джерело: Сухопутні війська ЗСУ в Telegram
Дослівно Сухопутні війська: "Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. Відомо про одного загиблого та 11-х поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес".
Деталі: Зазначається, що пораненим надали допомогу, на місці працюють відповідні екстрені служби.
Передісторія:
- Уночі 12 серпня в Києві та деяких областях оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.
- Повітряні сили ЗСУ повідомляли про "швидкісні цілі на сході Чернігівщини в західному напрямку", а за хвилину додали, що "ціль рухається далі від Ніжина в напрямку н.п.Десна".