Росіяни вночі вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ: 1 загиблий і 23 постраждалих

Ірина БалачукВівторок, 12 серпня 2025, 09:26
Росіяни вночі вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ: 1 загиблий і 23 постраждалих
Фото ілюстративне з Getty images

Один військовий загинув та ще 23 постраждали внаслідок російського ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ вночі 12 серпня.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ в Telegram

Дослівно Сухопутні війська: "Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. Відомо про одного загиблого та 11-х поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес".

Деталі: Зазначається, що пораненим надали допомогу, на місці працюють відповідні екстрені служби.

Передісторія:

