Россияне атаковали 48 БПЛА и "Искандерами": Воздушные силы сбили 36 вражеских дронов
Вторник, 12 августа 2025, 09:41
В ночь на 12 августа российские захватчики атаковали 48 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 4 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: Ударными БПЛА атакованы Сумская и Донецкая области, ракетами – Черниговская область.
Реклама:
По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 12 БПЛА и 3 ракет в 7 локациях.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.