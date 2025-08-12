Россияне атаковали 48 БПЛА и "Искандерами": Воздушные силы сбили 36 вражеских дронов

В ночь на 12 августа российские захватчики атаковали 48 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 4 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Ударными БПЛА атакованы Сумская и Донецкая области, ракетами – Черниговская область.

По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 БПЛА и 3 ракет в 7 локациях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.