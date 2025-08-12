Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали 48 БПЛА и "Искандерами": Воздушные силы сбили 36 вражеских дронов

Станислав ПогориловВторник, 12 августа 2025, 09:41
Россияне атаковали 48 БПЛА и Искандерами: Воздушные силы сбили 36 вражеских дронов
фото: Зеленский в Telegram

В ночь на 12 августа российские захватчики атаковали 48 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 4 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Ударными БПЛА атакованы Сумская и Донецкая области, ракетами – Черниговская область.

Реклама:

По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 БПЛА и 3 ракет в 7 локациях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

воздушная тревогабеспилотникиракетный ударроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне ночью нанесли удар по учебному подразделению Сухопутных войск: 1 погибший и 23 пострадавших
Лидеры ЕС приняли заявление в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина, Орбан его не подписал
дополненоDeepState: российские войска продвигаются в сторону трассы Доброполье – Краматорск
Трамп советовался с Орбаном по поводу войны РФ против Украины и назвал его "очень умным человеком"
видеоТрамп во время брифинга дважды оговорился, заявив, что "летит в Россию" на встречу с Путиным
видеоВ Закарпатье задержали 19 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу
Все новости...
воздушная тревога
В Киеве и ряде областей объявляли воздушнаю тревогу из-за угрозы баллистики
По всей Украине звучала тревога из-за взлета носителя "Кинжала"
В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за баллистики
Последние новости
09:42
США конфисковали у российских хакеров серверы и $1 млн в биткоинах
09:41
Россияне атаковали 48 БПЛА и "Искандерами": Воздушные силы сбили 36 вражеских дронов
09:32
Иностранные добровольцы погибли во время удара РФ по учебному лагерю возле Кропивницкого – NYT
09:26
Россияне ночью нанесли удар по учебному подразделению Сухопутных войск: 1 погибший и 23 пострадавших
09:23
Бойцы "Азова" заняли полосу обороны на Покровском направлении
09:20
Цены на нефть растут после продолжения торгового перемирия между США и Китаем
09:16
В Германии отстранили работника оборонной фирмы, который поднял Z-флаг
09:11
Лидеры ЕС приняли заявление в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина, Орбан его не подписал
09:07
В июле 2025 года в Украине зарегистрировали более 2600 гибридов – на 11% больше, чем в прошлом году
08:53
боксУсик может потерять пояс: почему команда украинца не начинает переговоры с Паркером
Все новости...
Реклама:
Реклама: