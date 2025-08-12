Усі розділи
ОСУВ "Дніпро" про мапи з "проривом росіян на Донбасі": пробралась мала група кількістю 5-10 осіб

Олександр ШумілінВівторок, 12 серпня 2025, 13:21
ОСУВ Дніпро про мапи з проривом росіян на Донбасі: пробралась мала група кількістю 5-10 осіб
Скриншот з відео

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Дніпро" повідомили, що на Покровському та Добропільскому напрямках невелика група російських військ, близько 10 осіб, змогла пройти першу лінію оборони українських військових, але це не означає, що вони взяли під контроль ту територію, яку відобразили на мапах аналітичні проєкти.

Джерело: коментар речника ОСУВ "Дніпро" підполковника Віктора Трегубова, який поширив СтратКом ЗСУ

Дослівно: "Станом на зараз ситуація на Покровському та Добропільскому напрямках дещо збиває з пантелику тих, хто не розуміє, як складаються мапи на основі відкритих джерел. Росіяни використовують тактику просочення. Це означає, що певна кількість російських малих груп постійно підтримує тиск на українські позиції і намагається обійти першу лінію… і пройти за першу лінію українських позицій…

Коли вони (окупанти – ред.) йдуть далі, то вони вже намагаються там вступати у вогневий контакт з українськими РЕБівцями, або українськими дронщиками, або ж просто намагаються десь накопичуватися.

Треба розуміти, що це малі групи по декілька осіб. Їхня присутність фіксується і тому на мапах з відкритих джерел здається, що "ось, о Боже, росіяни просунулися на 12 кілометрів в глибину української території". Але треба розуміти, що мова не йде про те, що вони взяли цю територію під контроль. Мова йде про те, що туди пробралась мала група росіян у кількості десь 5-10 осіб. І це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі. Це не так, що вони взяли під контроль увесь той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися сховатися десь в одному підвалі.

Звичайно туди були відправлені резерви, щоб їх звідти вибивати і знищити".    

Деталі: В самому дописі СтратКому прямо заперечується, що росіяни нібито здійснили прорив на одній із ділянок фронту на сході України.

"Ця інформація не є достовірною та не відображає реальних фактів", - йдеться у повідомленні.

"Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом", - додали в "Дніпрі".

Що цьому передувало:

 
Скриншот
  • Аналітичний центр DeepState 11 серпня повідомив, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. Також на мапах вони відобразили це просування двома "клинами" поблизу Добропілля. 

