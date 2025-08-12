ОСУВ "Днипро" о картах с "прорывом россиян на Донбассе": пробралась небольшая группа из 5-10 человек

В Оперативно-стратегической группировке войск (ОСГВ) "Днипро" сообщили, что на Покровском и Добропольском направлениях небольшая группа российских войск, около 10 человек, смогла пройти первую линию обороны украинских военных, но это не означает, что они взяли под контроль ту территорию, которую отобразили на картах аналитические проекты.

Источник: комментарий спикера ОСУВ "Днепр" подполковника Виктора Трегубова, который распространил СтратКом ВСУ

Дословно: "На данный момент ситуация на Покровском и Добропольском направлениях несколько сбивает с толку тех, кто не понимает, как составляются карты на основе открытых источников. Россияне используют тактику просачивания. Это означает, что определенное количество российских малых групп постоянно поддерживает давление на украинские позиции и пытается обойти первую линию... и пройти за первую линию украинских позиций...

Когда они (оккупанты – ред.) идут дальше, то они уже пытаются там вступать в огневой контакт с украинскими РЭБ-шниками, или украинскими дронщиками, или же просто пытаются где-то накапливаться.

Надо понимать, что это небольшие группы по несколько человек. Их присутствие фиксируется, и поэтому на картах из открытых источников кажется, что "о, Боже, россияне продвинулись на 12 километров вглубь украинской территории". Но надо понимать, что речь не идет о том, что они взяли эту территорию под контроль. Речь идет о том, что туда пробралась небольшая группа россиян в количестве где-то 5-10 человек. И это абсолютно не так, как это выглядит на карте. Это не так, что они взяли под контроль весь тот путь, который они прошли. Нет, они прошли путь и пытались спрятаться где-то в одном подвале.

Конечно, туда были отправлены резервы, чтобы их оттуда выбить и уничтожить".

Детали: В самом сообщении СтратКома прямо опровергается, что россияне якобы осуществили прорыв на одном из участков фронта на востоке Украины.

"Эта информация не является достоверной и не отражает реальных фактов", - говорится в сообщении.

"Подобная ситуация имела место неделю назад с проходом малой группы ДРГ в Покровске, которая для врага не увенчалась успехом", - добавили в "Днепре".

Что этому предшествовало:

