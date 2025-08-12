Усі розділи
У Білому домі назвали місто, де відбудеться зустріч Трампа з Путіним

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоВівторок, 12 серпня 2025, 20:50

Президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін зустрінуться в місті Анкоридж на Алясці.

Джерело: прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, яку цитує Sky News, "Європейська правда"

Деталі: Левітт заявила, що переговори між Трампом та Путіним, які заплановані на п’ятницю, 15 серпня, відбудуться в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.

Пряма мова: "Президент Трамп рішуче налаштований спробувати покласти край цій війні та зупинити вбивства. Як президент неодноразово заявляв, він завжди віддаватиме перевагу миру та партнерству, коли це можливо".

ТрампПутінпереговори
