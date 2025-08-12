У Білому домі назвали місто, де відбудеться зустріч Трампа з Путіним
Вівторок, 12 серпня 2025, 20:50
Президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін зустрінуться в місті Анкоридж на Алясці.
Джерело: прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, яку цитує Sky News, "Європейська правда"
Деталі: Левітт заявила, що переговори між Трампом та Путіним, які заплановані на п’ятницю, 15 серпня, відбудуться в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.
Пряма мова: "Президент Трамп рішуче налаштований спробувати покласти край цій війні та зупинити вбивства. Як президент неодноразово заявляв, він завжди віддаватиме перевагу миру та партнерству, коли це можливо".