В Белом доме назвали город, где состоится встреча Трампа с Путиным
Вторник, 12 августа 2025, 20:50
Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин встретятся в городе Анкоридж на Аляске.
Источник: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которую цитирует Sky News, "Европейская правда"
Детали: Левитт заявила, что переговоры между Трампом и Путиным, которые запланированы на пятницу, 15 августа, состоятся в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски.
Прямая речь: "Президент Трамп решительно настроен попытаться положить конец этой войне и остановить убийства. Как президент неоднократно заявлял, он всегда будет отдавать предпочтение миру и партнерству, когда это возможно".