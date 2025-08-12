В Белом доме назвали город, где состоится встреча Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин встретятся в городе Анкоридж на Аляске.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которую цитирует Sky News, "Европейская правда"

Детали: Левитт заявила, что переговоры между Трампом и Путиным, которые запланированы на пятницу, 15 августа, состоятся в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски.

Прямая речь: "Президент Трамп решительно настроен попытаться положить конец этой войне и остановить убийства. Как президент неоднократно заявлял, он всегда будет отдавать предпочтение миру и партнерству, когда это возможно".