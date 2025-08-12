Президент про прорив РФ біля Добропілля: Інформаційний фон перед зустріччю Трампа і Путіна

Президент України Володимир Зеленський вважає метою російського прориву поблизу Добропілля на Покровському напрямку створення інформаційного фону перед зустріччю президента США Дональда Трампа та лідера Кремля Володимира Путіна 15 серпня.

Джерело: заява Зеленського на зустрічі з журналістами 12 серпня, на яку не запросили "Українську правду", передає "Суспільне"

Пряма мова: "Групи росіян, без техніки, просунулися на близько 10 км в кількох точках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково – взято в полон. Інших також знайдемо та знищимо найближчим часом.

Задача цього просування нам зрозуміла: до 15 серпня (дата зустрічі Трампа та Путіна – ред.) сформувати певний інформаційний фон, особливо, в американському просторі, що Росія просувається вперед, а Україна втрачає території".

Деталі: За словами президента, російська армія готується до наступальної операції на трьох напрямках

Пряма мова: Вони готуються до наступальної операції, як ми вважаємо, на трьох напрямках. Головні напрямки – Запорізький, Покровський та Новопавлівський (Дніпропетровщина – ред.). Вважаємо, що на Запорізький перекинуть додатково 15 тисяч (особового складу – ред.), Покровський – близько 7 тисяч, на Новопавлівський може бути 5 тисяч додатково. Вважаємо, що вони робитимуть все, аби після 15 числа готуватись до наступальних дій".

