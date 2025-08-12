Усі розділи
Президент про прорив РФ біля Добропілля: Інформаційний фон перед зустріччю Трампа і Путіна

Тетяна ОлійникВівторок, 12 серпня 2025, 20:53
фото - getty images

Президент України Володимир Зеленський вважає метою російського прориву поблизу Добропілля на Покровському напрямку створення інформаційного фону перед зустріччю президента США Дональда Трампа та лідера Кремля Володимира  Путіна 15 серпня.

Джерело: заява Зеленського на зустрічі з журналістами 12 серпня, на яку не запросили "Українську правду", передає "Суспільне"

Пряма мова: "Групи росіян, без техніки, просунулися на близько 10 км в кількох точках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково – взято в полон. Інших також знайдемо та знищимо найближчим часом.

Задача цього просування нам зрозуміла: до 15 серпня (дата зустрічі Трампа та Путіна – ред.) сформувати певний інформаційний фон, особливо, в американському просторі, що Росія просувається вперед, а Україна втрачає території".

Деталі: За словами президента, російська армія готується до наступальної операції на трьох напрямках

Пряма мова: Вони готуються до наступальної операції, як ми вважаємо, на трьох напрямках. Головні напрямки – Запорізький, Покровський та Новопавлівський (Дніпропетровщина – ред.). Вважаємо, що на Запорізький перекинуть додатково 15 тисяч (особового складу – ред.), Покровський – близько 7 тисяч, на Новопавлівський може бути 5 тисяч додатково. Вважаємо, що вони робитимуть все, аби після 15 числа готуватись до наступальних дій".

Що передувало: 

  • Аналітичний центр DeepState 11 серпня повідомив, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. Також на мапах вони відобразили це просування двома "клинами" поблизу Добропілля. 
  • В ОСУВ "Дніпро" додали, що на цьому напрямку противник просочується малими групами повз першу лінію українських позицій й "інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території"".
  • У Генштабі ЗСУ увечері 11 серпня повідомили, що в напрямку Добропілля виділені додаткові сили задля знищення диверсійних груп РФ, які проникають за лінію оборони.

російсько-українська війнабойові діїЗеленський
