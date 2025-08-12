Президент о прорыве РФ возле Доброполья: Информационный фон перед встречей Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский считает целью российского прорыва вблизи Доброполья на Покровском направлении создание информационного фона перед встречей президента США Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина 15 августа.

Источник: заявление Зеленского на встрече с журналистами 12 августа, на которую не пригласили "Украинскую правду", передает "Суспільне"

Прямая речь: "Группы россиян, без техники, продвинулись на около 10 км в нескольких точках. Некоторых уже найдены, частично уничтожены, частично – взяты в плен. Других также найдем и уничтожим в ближайшее время.

Задача этого продвижения нам понятна: до 15 августа (дата встречи Трампа и Путина – ред.) сформировать определенный информационный фон, особенно в американском пространстве, что Россия продвигается вперед, а Украина теряет территории".

Детали: По словам президента, российская армия готовится к наступательной операции на трех направлениях

Прямая речь: Они готовятся к наступательной операции, как мы считаем, на трех направлениях. Главные направления – Запорожское, Покровское и Новопавловское (Днепропетровская область – ред.). Считаем, что на Запорожское направление перебросят дополнительно 15 тысяч (личного состава – ред.), на Покровское – около 7 тысяч, на Новопавловское может быть 5 тысяч дополнительно. Считаем, что они будут делать все, чтобы после 15 числа готовиться к наступательным действиям".

