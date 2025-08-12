Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент о прорыве РФ возле Доброполья: Информационный фон перед встречей Трампа и Путина

Татьяна ОлейникВторник, 12 августа 2025, 20:53
Президент о прорыве РФ возле Доброполья: Информационный фон перед встречей Трампа и Путина
фото - getty images

Президент Украины Владимир Зеленский считает целью российского прорыва вблизи Доброполья на Покровском направлении создание информационного фона перед встречей президента США Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина 15 августа.

Источник: заявление Зеленского на встрече с журналистами 12 августа, на которую не пригласили "Украинскую правду", передает "Суспільне"

Прямая речь: "Группы россиян, без техники, продвинулись на около 10 км в нескольких точках. Некоторых уже найдены, частично уничтожены, частично – взяты в плен. Других также найдем и уничтожим в ближайшее время.

Реклама:

Задача этого продвижения нам понятна: до 15 августа (дата встречи Трампа и Путина – ред.) сформировать определенный информационный фон, особенно в американском пространстве, что Россия продвигается вперед, а Украина теряет территории".

Детали: По словам президента, российская армия готовится к наступательной операции на трех направлениях

Прямая речь: Они готовятся к наступательной операции, как мы считаем, на трех направлениях. Главные направления – Запорожское, Покровское и Новопавловское (Днепропетровская область – ред.). Считаем, что на Запорожское направление перебросят дополнительно 15 тысяч (личного состава – ред.), на Покровское – около 7 тысяч, на Новопавловское может быть 5 тысяч дополнительно. Считаем, что они будут делать все, чтобы после 15 числа готовиться к наступательным действиям".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: 

  • Аналитический центр DeepState 11 августа сообщил, что российские войска за последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполья, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск.
  • В ОСУВ "Днепр" добавили, что на этом направлении противник просачивается небольшими группами мимо первой линии украинских позиций и "инфильтрация таких групп, хотя и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории".
  • В Генштабе ВСУ вечером 11 августа сообщили, что в направлении Доброполья выделены дополнительные силы для уничтожения диверсионных групп РФ, которые проникают за линию обороны.

российско-украинская войнабоевые действияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Орбан заявил, что Россия "уже выиграла" войну против Украины
Президент о прорыве РФ возле Доброполья: Информационный фон перед встречей Трампа и Путина
Миллионная взятка за победу в конкурсе на строительство жилья для военных: в Киеве раскрыта схема
ДополненоВ Софии и по всей Болгарии проходят обыски по запросу НАБУ в деле о коррупционной покупке оружия
"Киевстар" начинает тестирование спутниковой связи Starlink
Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев до 22 лет
Все новости...
Дроны СБУ снова поразили логистический хаб с "Шахедами" в Татарстане
Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы встречи лидеров РФ и Украины
Зеленский: Мы не уйдем из Донбасса, он для россиян – плацдарм для нового наступления
В Белом доме назвали город, где состоится встреча Трампа с Путиным
Последние новости
22:01
футболКиевское "Динамо" во второй раз проиграло "Пафосу" и вылетело из Лиги чемпионов
21:58
Зеленский: ВСУ освободили 6 из 18 оккупированных сел или важных точек в Сумской области
21:52
Нехватка запчастей: "АвтоВАЗ" не смог запустить массовое производство новой Lada
21:45
В Белом доме не исключают "будущих планов" относительно поездки Трампа в РФ
21:20
Россия использует четыре модификации "Шахедов" для атак на Украину – советник ОП
21:13
Латвия присоединится к инициативе НАТО по поставкам американского оружия в Украину
21:08
Санкции против РФ заставили Индию впервые за 4 года поставить дизель в Китай
21:00
На глубине около 7 тысяч метров: ученые обнаружили в Тихом океане ранее неизвестную экосистему
20:58
Орбан заявил, что Россия "уже выиграла" войну против Украины
20:57
Единственный в Европе в этой отрасли: Фонд госимущества не смог продать "Институт титана"
Все новости...
Реклама:
Реклама: