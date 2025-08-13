Зеленський у Берліні візьме участь у спільній з європейцями, Рютте і Трампом відеоконференції

Президент Володимир Зеленський у середу перебуває у Берліні для спільної з європейськими лідерами відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом, заявив у коментарі журналістам речник президента Сергій Никифоров.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: Никифорова: "Президент сьогодні працює у Берліні. Буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Мерцем, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом".

Деталі: Окрім відеоконференції, планується двостороння зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та онлайн засідання "коаліції рішучих".

За підсумками зустрічі приблизно о 16:00 за Берліном можливі заяви Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца для ЗМІ, додав речник.

Що було раніше:

Як повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на урядові джерела, Зеленського очікують у німецькій столиці опівдні.

Раніше американські ЗМІ з посиланням на місцевих посадовців повідомили, що президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс візьмуть участь у віртуальній зустрічі в середу з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими союзниками.

Як відомо, президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Крім того, Трамп висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.

А Зеленський, своєю чергою, напередодні зустрічі Трампа і Путіна заявив, що ці перемовини важливі для їхнього двостороннього треку, але щодо України вони нічого прийняти не можуть без українського представника.

