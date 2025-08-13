Все разделы
Зеленский в Берлине примет участие в совместной с европейцами, Рютте и Трампом видеоконференции

Иванна Костина, Станислав ПогориловСреда, 13 августа 2025, 10:18
Владимир Зеленский. фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в среду находится в Берлине для совместной с европейскими лидерами видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, заявил в комментарии журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: Никифорова: "Президент сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с федеральным канцлером Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом".

Детали: Кроме видеоконференции, планируется двусторонняя встреча с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и онлайн-заседание "коалиции решительных".

По итогам встречи примерно в 16:00 по Берлину возможны заявления Владимира Зеленского и Фридриха Мерца для СМИ, добавил спикер.

Что предшествовало:

  • Как сообщают немецкие СМИ со ссылкой на правительственные источники, Зеленского ожидают в немецкой столице в полдень.
  • Ранее американские СМИ со ссылкой на местных чиновников сообщили, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс примут участие в виртуальной встрече в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками.
  • Как известно, президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.
  • Кроме того, Трамп выразил недовольство аргументами президента Украины Владимира Зеленского о том, что для обменов территориями в рамках потенциальной мирной договоренности необходимы были бы изменения в Конституцию.
  • А Зеленский, в свою очередь, накануне встречи Трампа и Путина заявил, что эти переговоры важны для их двустороннего трека, но по Украине они ничего принять не могут без украинского представителя.

ЗеленскийТрампНАТОГермания
