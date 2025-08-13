Резиденцію Путіна на Валдаї оточили дюжиною систем ППО – ЗМІ
Середа, 13 серпня 2025, 12:56
Навколо резиденції правителя РФ Володимира Путіна на Валдаї встановили 12 позицій протиповітряної оборони, переважно із системами ППО "Панцир-С1" на вежах, тоді як у 2023-2024 роках їх було лише дві.
Джерело: "Радіо Свобода", яка вивчила нові супутникові знімки "Яндекса" та фотографії сервісу "Яндекс.Дзеркала"
Деталі: Зазначається, що при цьому у російській столиці, Москві та області, населення яких становить понад 20 мільйонів осіб, журналісти виявили 60 позицій ППО.
Резиденцию Путина на Валдае, где много времени проводит Алина Кабаева и ее сыновья, окружили уже 12-ю позициями ПВО – это всего в 5 раз меньше, чем в Москве и Московской области. https://t.co/b0M2KkHshd pic.twitter.com/KeuAAydlCD— Радио Свобода (@SvobodaRadio) August 12, 2025
Що було раніше:
- У січні 2023 року російські ЗМІ публікували фото "Панциря", нібито встановленого поряд із валдайською резиденцією Путіна в селі Ящерове.
- У 2024 року журналісти російської служби "Радіо Свобода" також помітили на супутникових знімках систему протиповітряної оборони "Панцир-С1" в лісі на острові Рябіновий за 3,7 кілометра від валдайської "дачі" Путіна.
- За даними ЗМІ на Валдаї часто проводять час ймовірна супутниця Путіна Аліна Кабаєва та їхні спільні діти. "Проект" у 2023 році розповідав, що для неї та дітей там збудували новий будинок, а її помічниці мають квартири неподалік резиденції.