Резиденцію Путіна на Валдаї оточили дюжиною систем ППО – ЗМІ

Навколо резиденції правителя РФ Володимира Путіна на Валдаї встановили 12 позицій протиповітряної оборони, переважно із системами ППО "Панцир-С1" на вежах, тоді як у 2023-2024 роках їх було лише дві.

Джерело: "Радіо Свобода", яка вивчила нові супутникові знімки "Яндекса" та фотографії сервісу "Яндекс.Дзеркала"

Деталі: Зазначається, що при цьому у російській столиці, Москві та області, населення яких становить понад 20 мільйонів осіб, журналісти виявили 60 позицій ППО.

Резиденцию Путина на Валдае, где много времени проводит Алина Кабаева и ее сыновья, окружили уже 12-ю позициями ПВО – это всего в 5 раз меньше, чем в Москве и Московской области. https://t.co/b0M2KkHshd pic.twitter.com/KeuAAydlCD — Радио Свобода (@SvobodaRadio) August 12, 2025

