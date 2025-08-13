Усі розділи
Резиденцію Путіна на Валдаї оточили дюжиною систем ППО – ЗМІ

Станіслав ПогоріловСереда, 13 серпня 2025, 12:56
фото: getty Images

Навколо резиденції правителя РФ Володимира Путіна на Валдаї встановили 12 позицій протиповітряної оборони, переважно із системами ППО "Панцир-С1" на вежах, тоді як у 2023-2024 роках їх було лише дві.

Джерело: "Радіо Свобода", яка вивчила нові супутникові знімки "Яндекса" та фотографії сервісу "Яндекс.Дзеркала"

Деталі: Зазначається, що при цьому у російській столиці, Москві та області, населення яких становить понад 20 мільйонів осіб, журналісти виявили 60 позицій ППО.

Що було раніше:

  • У січні 2023 року російські ЗМІ публікували фото "Панциря", нібито встановленого поряд із валдайською резиденцією Путіна в селі Ящерове.
  • У 2024 року журналісти російської служби "Радіо Свобода" також помітили на супутникових знімках систему протиповітряної оборони "Панцир-С1" в лісі на острові Рябіновий за 3,7 кілометра від валдайської "дачі" Путіна.
  • За даними ЗМІ на Валдаї часто проводять час ймовірна супутниця Путіна Аліна Кабаєва та їхні спільні діти. "Проект" у 2023 році розповідав, що для неї та дітей там збудували новий будинок, а її помічниці мають квартири неподалік резиденції.

ПутінППОРосія
