Резиденцию Путина на Валдае окружили дюжиной систем ПВО – СМИ
Среда, 13 августа 2025, 12:56
Вокруг резиденции правителя РФ Владимира Путина на Валдае установили 12 позиций противовоздушной обороны, преимущественно с системами ПВО "Панцирь-С1" на башнях, тогда как в 2023-2024 годах их было только две.
Источник: "Радио Свобода", изучиditt новые спутниковые снимки "Яндекса" и фотографии сервиса "Яндекс.Зеркала"
Детали: Отмечается, что при этом в российской столице, Москве и области, население которых составляет более 20 миллионов человек, журналисты обнаружили 60 позиций ПВО.
Резиденцию Путина на Валдае, где много времени проводит Алина Кабаева и ее сыновья, окружили уже 12-ю позициями ПВО – это всего в 5 раз меньше, чем в Москве и Московской области. https://t.co/b0M2KkHshd pic.twitter.com/KeuAAydlCD— Радио Свобода (@SvobodaRadio) August 12, 2025
Что предшествовало:
- В январе 2023 года российские СМИ публиковали фото еще одного "Панциря", якобы установленного рядом с валдайской резиденцией Путина в селе Ящерово.
- В 2024 году журналисты российской службы "Радио Свобода" также заметили на спутниковых снимках систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1" в лесу на острове Рябиновый в 3,7 километрах от валдайской "дачи" Путина.
- По данным СМИ, на Валдае часто проводят время вероятная спутница Путина Алина Кабаева и их общие дети. "Проект" в 2023 году рассказывал, что для нее и детей там построили новый дом, а ее помощницы имеют квартиры недалеко от резиденции.