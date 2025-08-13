Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резиденцию Путина на Валдае окружили дюжиной систем ПВО – СМИ

Станислав ПогориловСреда, 13 августа 2025, 12:56
Резиденцию Путина на Валдае окружили дюжиной систем ПВО – СМИ
фото: getty Images

Вокруг резиденции правителя РФ Владимира Путина на Валдае установили 12 позиций противовоздушной обороны, преимущественно с системами ПВО "Панцирь-С1" на башнях, тогда как в 2023-2024 годах их было только две.

Источник: "Радио Свобода", изучиditt новые спутниковые снимки "Яндекса" и фотографии сервиса "Яндекс.Зеркала"

Детали: Отмечается, что при этом в российской столице, Москве и области, население которых составляет более 20 миллионов человек, журналисты обнаружили 60 позиций ПВО.

Реклама:

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • В январе 2023 года российские СМИ публиковали фото еще одного "Панциря", якобы установленного рядом с валдайской резиденцией Путина в селе Ящерово.
  • В 2024 году журналисты российской службы "Радио Свобода" также заметили на спутниковых снимках систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1" в лесу на острове Рябиновый в 3,7 километрах от валдайской "дачи" Путина.
  • По данным СМИ, на Валдае часто проводят время вероятная спутница Путина Алина Кабаева и их общие дети. "Проект" в 2023 году рассказывал, что для нее и детей там построили новый дом, а ее помощницы имеют квартиры недалеко от резиденции.
     

ПутинПВОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРезиденцию Путина на Валдае окружили дюжиной систем ПВО – СМИ
ЕБРР предоставит "Нафтогазу" рекордный кредит в 500 млн евро для покупки газа на зиму
фотоЦПК: ГБР прибыло на место службы Шабунина в Харьковской области, чтобы вручить обновленное подозрение
Зеленский в Берлине примет участие в видеоконференции с Трампом и топ-европейцами
Посол Украины отреагировал на инцидент с флагом УПА на концерте Коржа в Варшаве
Катастрофа самолета МАУ в Иране: канадский суд обязал авиакомпанию выплатить компенсацию жертвам
Все новости...
Путин
Сможет ли Трамп положить конец войне Кремля против Украины?
Путин и Ким Чен Ын во время телефонного разговора подтвердили свое единство в войне против Украины
Левитт: Встреча Трампа и Путина на Аляске будет "упражнением на слушание" для президента США
Последние новости
14:02
ГУР: Россия ежемесячно выполняет план рекрутинга на 105-110%
13:58
Apple отрицает предвзятость App Store после обвинений Маска
13:55
фото, видеоОккупанты атаковали дронами автомобили и "скорую" в Херсонской и Донецкой областях: есть погибшие и раненые
13:54
Первая украинская компания выйдет на биржу Nasdaq
13:52
ЦИК: перед вступлением в ЕС Украине придется обновить законодательство о партиях и выборах
13:46
В профильной ассоциации рассказали, что мешает Украине производить картофель фри
13:45
Летние грозы в Украине: когда утихнут и стоит ли готовиться к шквалам
13:40
Для операции "Паутина" использовали FPV-дроны со специальной взрывчаткой – глава СБУ
13:38
Банки Вьетнама усложнили расчеты для российского бизнеса из-за санкций
13:36
До конца недели в Украине будет тепло и сухо, а в воскресенье придут дожди
Все новости...
Реклама:
Реклама: