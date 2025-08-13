Вокруг резиденции правителя РФ Владимира Путина на Валдае установили 12 позиций противовоздушной обороны, преимущественно с системами ПВО "Панцирь-С1" на башнях, тогда как в 2023-2024 годах их было только две.

Источник: "Радио Свобода", изучиditt новые спутниковые снимки "Яндекса" и фотографии сервиса "Яндекс.Зеркала"

Детали: Отмечается, что при этом в российской столице, Москве и области, население которых составляет более 20 миллионов человек, журналисты обнаружили 60 позиций ПВО.

Реклама:

Резиденцию Путина на Валдае, где много времени проводит Алина Кабаева и ее сыновья, окружили уже 12-ю позициями ПВО – это всего в 5 раз меньше, чем в Москве и Московской области. https://t.co/b0M2KkHshd pic.twitter.com/KeuAAydlCD — Радио Свобода (@SvobodaRadio) August 12, 2025

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: