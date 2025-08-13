У Білорусі заявили, що на навчаннях з РФ у вересні відпрацюють план застосування ядерної зброї та "Орєшніка"

Росія і Білорусь на своїх спільних навчаннях "Захід-2025" 12-16 вересня збираються відпрацювати "планування застосування" ядерної зброї і "Орєшніка", заявив міністр оборони РБ Віктор Хренін.

Джерело: білоруське державне видання БЕЛТА

Пряма мова Хреніна на питання, чи будуть на навчаннях відпрацьовуватися питання планування застосування ядерної зброї і ракетного комплексу "Орєшнік": "Ми, звичайно, в рамках навчання "Захід" разом з нашими російськими колегами відпрацюємо питання планування застосування даного виду озброєнь".

Деталі: Він повторив російські наративи про "ситуацію" на західних, північних кордонах Білорусі, про нібито "мілітаризацію" і "військову активність" Заходу.

Хренін вирішив підкреслити, що "ядерна зброя здатна завдати неприйнятної шкоди потенційним противникам", але разом з тим зазначив, що перш за все "важливий елемент стратегічного стримування".

Він також додав, що керівництво країн НАТО нібито намагається використовувати "Захід-2025" як привід для проведення своїх навчань і пригрозив їм "відповіддю".

"Найбільше насторожує рішення польського військового керівництва про створення угруповання з понад 30-34 тис. військовослужбовців. На нашу думку, це вже серйозне угруповання. Треба дуже уважно стежити (ми цим і будемо займатися) і реагувати. Якщо вони будуть проявляти якусь агресію по відношенню до Республіки Білорусь, то у нас є чим відповісти", – заявив Хренін.

Чому це важливо. Росія перед повномасштабним вторгненням в Україну накопичувала військовий контингент в Білорусі. Це пояснювали нібито проведенням спільних навчань. У лютому 2022 року російські військові напали на Україну в тому числі і з території Білорусі. Також РФ запускала з території РБ балістику по Україні.

