У Білорусі заявили, що на навчаннях з РФ у вересні відпрацюють план застосування ядерної зброї та "Орєшніка"
Росія і Білорусь на своїх спільних навчаннях "Захід-2025" 12-16 вересня збираються відпрацювати "планування застосування" ядерної зброї і "Орєшніка", заявив міністр оборони РБ Віктор Хренін.
Джерело: білоруське державне видання БЕЛТА
Пряма мова Хреніна на питання, чи будуть на навчаннях відпрацьовуватися питання планування застосування ядерної зброї і ракетного комплексу "Орєшнік": "Ми, звичайно, в рамках навчання "Захід" разом з нашими російськими колегами відпрацюємо питання планування застосування даного виду озброєнь".
Деталі: Він повторив російські наративи про "ситуацію" на західних, північних кордонах Білорусі, про нібито "мілітаризацію" і "військову активність" Заходу.
Хренін вирішив підкреслити, що "ядерна зброя здатна завдати неприйнятної шкоди потенційним противникам", але разом з тим зазначив, що перш за все "важливий елемент стратегічного стримування".
Він також додав, що керівництво країн НАТО нібито намагається використовувати "Захід-2025" як привід для проведення своїх навчань і пригрозив їм "відповіддю".
"Найбільше насторожує рішення польського військового керівництва про створення угруповання з понад 30-34 тис. військовослужбовців. На нашу думку, це вже серйозне угруповання. Треба дуже уважно стежити (ми цим і будемо займатися) і реагувати. Якщо вони будуть проявляти якусь агресію по відношенню до Республіки Білорусь, то у нас є чим відповісти", – заявив Хренін.
Чому це важливо. Росія перед повномасштабним вторгненням в Україну накопичувала військовий контингент в Білорусі. Це пояснювали нібито проведенням спільних навчань. У лютому 2022 року російські військові напали на Україну в тому числі і з території Білорусі. Також РФ запускала з території РБ балістику по Україні.
Передісторія:
- В грудні 2024 року господар Кремля Володимир Путін заявив, що на території Білорусі у 2025 році можуть бути розгорнуті системи "Орєшнік", якими Москва лякала Захід після дозволу Україні на далекобійні удари по Росії.
- Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що очільник Кремля Путін "розмахує "Орєшніком", щоб президенту США Дональду Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони, а також ракетної системи, яка могла б стати стримуючим фактором проти застосування ракет "Орєшнік".
- У січні 2025 року Лукашенко заявляв, що Білорусь отримає від РФ ракетну систему "Орєшнік" "з дня на день", але у березні заявив у Москві, обіцяного "Орєшніка" у Білорусі все ще немає.
- У липні Лукашенко заявив, що "Орешнік" нібито розмістять у Білорусі до кінця року.