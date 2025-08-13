Все разделы
В Беларуси заявили, что на учениях с РФ составят план применения ядерного оружия и "Орешника"

Ирина БалачукСреда, 13 августа 2025, 14:58
В Беларуси заявили, что на учениях с РФ составят план применения ядерного оружия и Орешника
Эшелон с военнослужащими РФ, который 6 августа прибил в Беларусь на учения "Запад-2025". Фото из Telegram Минобороны РБ

Россия и Беларусь на своих совместных учениях "Запад-2025" 12-16 сентября собираются отработают "планирование применения" ядерного оружия и "Орешника", заявил министр обороны РБ Виктор Хренин.

Источник: белорусское госиздание БЕЛТА

Прямая речь  Хренина на вопрос, будут ли на учениях отрабатывать вопросы планирования применения ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник": "Мы, конечно, в рамках учения "Запад" вместе с нашими российскими коллегами отработаем вопросы планирования применения данного вида вооружений".

Детали: Он повторил российские нарративы об "обстановке" на западных, северных границах Беларуси, о якобы "милитаризации" и "военной активности" Запада.

Хренин решил подчеркнуть, что "ядерное оружие способно нанести неприемлемый ущерб потенциальным противникам", но вместе с тем отметил, что "это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания".

Он также добавил, что руководство стран НАТО якобы пытается использовать "Запад-2025" как повод для проведения своих учений и пригрозил им "ответом".

"Больше всего настораживает решение польского военного руководства о создании группировки больше 30-34 тыс. военнослужащих. Это уже серьезная группировка, по нашей оценке. Надо очень внимательно смотреть (мы этим и будем заниматься) и реагировать. Если они будут проявлять какую-то агрессию по отношению к Республике Беларусь, у нас есть, чем ответить", – заявил Хренин.

Почему это важно. Россия перед полномасштабным вторжением в Украину накапливала военный контингент в Беларуси. Это объясняли якобы проведением совместных учений. В феврале 2022 года российские военные напали на Украину в том числе и из территории Беларуси. Также РФ запускала с территории РБ баллистику по Украине.

Предыстория:

  • В декабре 2024 года хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что на территории Беларуси в 2025 году могут быть развернуты системы "Орешник", которыми Москва пугала Запад после разрешения Украине на дальнобойные удары по России.
  • Президент Владимир Зеленский тогла заявил, что глава Кремля Путин "размахивает "Орешником", чтобы президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны, а также ракетной системы, которая могла бы стать сдерживающим фактором против применения ракет "Орешник".
  • В январе Лукашенко заявлял, что Беларусь получит от РФ ракетную систему "Орешник" "со дня на день", но в марте заявил в Москве, что обещанного "Орешника" в Беларуси все еще нет.
  • В июле Лукашенко заявил, что "Орешник" якобы разместят в Беларуси до конца года.

