YouTube видалив канал прокремлівської пропагандистки Діани Панченко

Анастасія ПроцСереда, 13 серпня 2025, 16:28
YouTube видалив канал прокремлівської пропагандистки Діани Панченко
ДІАНА ПАНЧЕНКО, СКРИНШОТ

Відеохостинг YouTube видалив канал прокремлівської пропагандистки Діани Панченко, якій у 2023 році повідомили про підозру в державній зраді. 

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Деталі: Панченко - колишня ведуча телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука (NewsOne, "Перший незалежний"). У 2022 році вона виїхала до Росії, звідки системно поширює антиукраїнські наративи. Пропагандистка також періодично відвідує тимчасово окуповані території України, де знімає матеріали для свого контенту.

Дослівно: "Ще один кремлівський рупор залишився без платформи і великої аудиторії".

Що передувало:

  • В січні 2023 року СБУ повідомила фігурантці про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.
  • У жовтні 2023 року Служба безпеки України задокументувала нові злочини прокремлівської пропагандистки Діани Панченко, яка сприяє збройній агресії РФ проти України.

держзрада
