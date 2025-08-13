Відеохостинг YouTube видалив канал прокремлівської пропагандистки Діани Панченко, якій у 2023 році повідомили про підозру в державній зраді.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Деталі: Панченко - колишня ведуча телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука (NewsOne, "Перший незалежний"). У 2022 році вона виїхала до Росії, звідки системно поширює антиукраїнські наративи. Пропагандистка також періодично відвідує тимчасово окуповані території України, де знімає матеріали для свого контенту.

Дослівно: "Ще один кремлівський рупор залишився без платформи і великої аудиторії".

