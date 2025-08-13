YouTube видалив канал прокремлівської пропагандистки Діани Панченко
Середа, 13 серпня 2025, 16:28
Відеохостинг YouTube видалив канал прокремлівської пропагандистки Діани Панченко, якій у 2023 році повідомили про підозру в державній зраді.
Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Деталі: Панченко - колишня ведуча телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука (NewsOne, "Перший незалежний"). У 2022 році вона виїхала до Росії, звідки системно поширює антиукраїнські наративи. Пропагандистка також періодично відвідує тимчасово окуповані території України, де знімає матеріали для свого контенту.
Дослівно: "Ще один кремлівський рупор залишився без платформи і великої аудиторії".
Що передувало:
- В січні 2023 року СБУ повідомила фігурантці про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.
- У жовтні 2023 року Служба безпеки України задокументувала нові злочини прокремлівської пропагандистки Діани Панченко, яка сприяє збройній агресії РФ проти України.