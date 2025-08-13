Все разделы
YouTube удалил канал прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко

Анастасия ПроцСреда, 13 августа 2025, 16:28
ДИАНА ПАНЧЕНКО, СКРИНШОТ

Видеохостинг YouTube удалил канал прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, которой в 2023 году сообщили о подозрении в государственной измене.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Детали: Панченко - бывшая ведущая телеканалов кума Путина Виктора Медведчука (NewsOne, "Первый независимый"). В 2022 году она уехала в Россию, откуда системно распространяет антиукраинские нарративы. Пропагандистка также периодически посещает временно оккупированные территории Украины, где снимает материалы для своего контента.

Дословно: "Еще один кремлевский рупор остался без платформы и большой аудитории".

Что предшествовало:

  • В січні 2023 року СБУ повідомила фігурантці про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.
  • В октябре 2023 года Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, которая способствует вооруженной агрессии РФ против Украины.

