YouTube удалил канал прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко
Среда, 13 августа 2025, 16:28
Видеохостинг YouTube удалил канал прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, которой в 2023 году сообщили о подозрении в государственной измене.
Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Детали: Панченко - бывшая ведущая телеканалов кума Путина Виктора Медведчука (NewsOne, "Первый независимый"). В 2022 году она уехала в Россию, откуда системно распространяет антиукраинские нарративы. Пропагандистка также периодически посещает временно оккупированные территории Украины, где снимает материалы для своего контента.
Дословно: "Еще один кремлевский рупор остался без платформы и большой аудитории".
Что предшествовало:
- В січні 2023 року СБУ повідомила фігурантці про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.
- В октябре 2023 года Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, которая способствует вооруженной агрессии РФ против Украины.