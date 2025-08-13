Видеохостинг YouTube удалил канал прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, которой в 2023 году сообщили о подозрении в государственной измене.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Детали: Панченко - бывшая ведущая телеканалов кума Путина Виктора Медведчука (NewsOne, "Первый независимый"). В 2022 году она уехала в Россию, откуда системно распространяет антиукраинские нарративы. Пропагандистка также периодически посещает временно оккупированные территории Украины, где снимает материалы для своего контента.

Дословно: "Еще один кремлевский рупор остался без платформы и большой аудитории".

