З кількох населених пунктів Донбасу оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми

З кількох населених пунктів в Донецькій області, що перебувають недалеко від лінії зіткнення, будуть примусово евакуйовувати родини з дітьми.

Джерело: повідомлення голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Дослівно: "Розпочинаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Бiлозерське, сiл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади та з селища Свягогорiвка, сiл Вiкторiвка, Bipiвка, Копанi, Нововiкторiвка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади".

Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області".

Деталі: За даними Філашкіна в цих населених пунктах зараз орієнтовно живе 1150 дітей.

Передісторія:

