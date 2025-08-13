Усі розділи
З кількох населених пунктів Донбасу оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми

Олександр Шумілін
Середа, 13 серпня 2025, 16:45
З кількох населених пунктів Донбасу оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми
Фото: Getty Images

З кількох населених пунктів в Донецькій області, що перебувають недалеко від лінії зіткнення, будуть примусово евакуйовувати родини з дітьми.  

Джерело: повідомлення голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Дослівно: "Розпочинаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Бiлозерське, сiл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади та з селища Свягогорiвка, сiл Вiкторiвка, Bipiвка, Копанi, Нововiкторiвка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади".

Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області".

Деталі: За даними Філашкіна в цих населених пунктах зараз орієнтовно живе 1150 дітей.

Передісторія:

  • 18 липня в населених пунктах Донецької області, що перебувають на відстані менше ніж 10 кілометрів до лінії фронту, запровадили довгу комендантську годину з 15:00 до 11:00.
  • Аналітичний центр DeepState 11 серпня повідомив, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. Також на мапах вони відобразили це просування двома "клинами" поблизу Добропілля. 
  • В ОСУВ "Дніпро" додали, що на цьому напрямку противник просочується малими групами повз першу лінію українських позицій й "інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території"".
  • У Генштабі ЗСУ увечері 11 серпня повідомили, що в напрямку Добропілля виділені додаткові сили задля знищення диверсійних груп РФ, які проникають за лінію оборони.

