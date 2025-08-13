Из нескольких населенных пунктов Донбасса объявили принудительную эвакуацию семей с детьми

Из нескольких населенных пунктов в Донецкой области, находящихся недалеко от линии соприкосновения, будут принудительно эвакуировать семьи с детьми.

Источник: сообщение главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина

Дословно: "Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми в принудительном порядке из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины и из поселка Свягоровка, сел Викторовка, Беривка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степы Добропольской общины".

Соответствующее решение принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области".

Детали: По данным Филашкина, в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно проживает 1150 детей.

