Из нескольких населенных пунктов Донбасса объявили принудительную эвакуацию семей с детьми

Александр ШумилинСреда, 13 августа 2025, 16:45
Фото: Getty Images

Из нескольких населенных пунктов в Донецкой области, находящихся недалеко от линии соприкосновения, будут принудительно эвакуировать семьи с детьми. 

Источник: сообщение главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина

Дословно: "Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми в принудительном порядке из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины и из поселка Свягоровка, сел Викторовка, Беривка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степы Добропольской общины".

Соответствующее решение принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области".

Детали: По данным Филашкина, в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно проживает 1150 детей.

Предыстория:

  • Аналитический центр DeepState 11 августа сообщил, что российские войска за последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполья, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск.
  • В ОСУВ "Днепр" добавили, что на этом направлении противник просачивается небольшими группами мимо первой линии украинских позиций и "инфильтрация таких групп, хотя и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории".
  • В Генштабе ВСУ вечером 11 августа сообщили, что в направлении Доброполья выделены дополнительные силы для уничтожения диверсионных групп РФ, которые проникают за линию обороны.

Донбассэвакуация
