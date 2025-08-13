Из нескольких населенных пунктов Донбасса объявили принудительную эвакуацию семей с детьми
Из нескольких населенных пунктов в Донецкой области, находящихся недалеко от линии соприкосновения, будут принудительно эвакуировать семьи с детьми.
Источник: сообщение главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина
Дословно: "Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми в принудительном порядке из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины и из поселка Свягоровка, сел Викторовка, Беривка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степы Добропольской общины".
Соответствующее решение принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области".
Детали: По данным Филашкина, в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно проживает 1150 детей.
Предыстория:
- Аналитический центр DeepState 11 августа сообщил, что российские войска за последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполья, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск.
- В ОСУВ "Днепр" добавили, что на этом направлении противник просачивается небольшими группами мимо первой линии украинских позиций и "инфильтрация таких групп, хотя и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории".
- В Генштабе ВСУ вечером 11 августа сообщили, что в направлении Доброполья выделены дополнительные силы для уничтожения диверсионных групп РФ, которые проникают за линию обороны.