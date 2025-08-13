CBS News: США працюють над організацією зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського наступного тижня

США працюють над організацією тристоронньої зустрічі між лідерами України, США, і РФ наприкінці наступного тижня.

Джерело: CBS News з посиланням на два джерела, обізнані з переговорами

Деталі: У виданні пригадали слова Трампа, який перед журналістами в прес-центрі Білого дому в понеділок висловив оптимізм щодо того, що його зустріч з Путіним буде "конструктивною", і заявив, що планує організувати особисту зустріч за участю Путіна і Зеленського.

"Наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або Зеленським, Путіним і мною", — сказав тоді Трамп.

Два джерела CBS News у вівторок повідомили, що США працюють над організацією зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського наприкінці наступного тижня.

Передісторія:

