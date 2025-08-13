CBS News: США працюють над організацією зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського наступного тижня
Середа, 13 серпня 2025, 18:56
США працюють над організацією тристоронньої зустрічі між лідерами України, США, і РФ наприкінці наступного тижня.
Джерело: CBS News з посиланням на два джерела, обізнані з переговорами
Деталі: У виданні пригадали слова Трампа, який перед журналістами в прес-центрі Білого дому в понеділок висловив оптимізм щодо того, що його зустріч з Путіним буде "конструктивною", і заявив, що планує організувати особисту зустріч за участю Путіна і Зеленського.
Реклама:
"Наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або Зеленським, Путіним і мною", — сказав тоді Трамп.
Два джерела CBS News у вівторок повідомили, що США працюють над організацією зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського наприкінці наступного тижня.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- У середу президент України Володимир Зеленський заявив, що головною темою зустрічі на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним буде негайне припинення вогню.
- Також він повідомив, що після цієї зустрічі президент Трамп повідомить його про результати, щоб визначити наступні кроки.