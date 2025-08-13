CBS News: США работают над организацией встречи Трампа, Путина и Зеленского на следующей неделе

США работают над организацией трехсторонней встречи между лидерами Украины, США и РФ в конце следующей недели.

Источник: CBS News со ссылкой на два источника, знакомых с переговорами

Детали: В издании напомнили слова Трампа, который перед журналистами в пресс-центре Белого дома в понедельник выразил оптимизм по поводу того, что его встреча с Путиным будет "конструктивной", и заявил, что планирует организовать личную встречу с участием Путина и Зеленского.

"Следующая встреча будет между Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной", — сказал тогда Трамп.

Два источника CBS News во вторник сообщили, что США работают над организацией встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели.

Предыстория:

