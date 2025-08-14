Лідери Франції, Британії та Німеччини: Росія не має права вето на вступ України до ЄС і НАТО

Канцлер Німеччини, президент Франції та прем’єр-міністр Великої Британії під час віртуальній зустрічі групи країн "коаліції охочих" наголосили, що Україна повинна отримати надійні та дієві гарантії безпеки, а Росія не має права блокувати шлях України до ЄС і НАТО.

Джерело: спільна заява співголів "коаліції охочих" – канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Емманюеля Макрона і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера

Деталі: 13 серпня лідери Німеччини, Франції та Великої Британії спільно головували на віртуальній зустрічі групи країн "коаліції охочих" за участю президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса. Зустріч відбулася напередодні запланованої на Алясці зустрічі президента США Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним.

Європейські лідери привітали дипломатичні зусилля Трампа, спрямовані на припинення агресивної війни Росії проти України і досягнення тривалого миру.

Вони підкреслили, що змістовні переговори можливі лише за умов припинення вогню або значного і тривалого зниження інтенсивності бойових дій. У разі відмови Росії погодитися на припинення вогню на Алясці необхідно посилити санкції та розширити економічний тиск на російську економіку.

Лідери наголосили, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без України, а міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.

Дослівно: "Україна повинна мати надійні та дієві гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Коаліція охочих готова відігравати активну роль зокрема через плани тих, хто бажає розгорнути "сили гарантування безпеки" (reassurance force) після припинення бойових дій. Не повинно бути жодних обмежень для збройних сил України або їхньої співпраці з третіми країнами. Росія не може мати права вето на шлях України до ЄС і НАТО".

Деталі: Лідери також підтвердили намір продовжувати тісну співпрацю з президентом Трампом, Сполученими Штатами, президентом Зеленським та українським народом задля справедливого та тривалого миру.

