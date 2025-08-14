Лидеры "коалиции желающих": Россия не имеет права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО

Канцлер Германии, президент Франции и премьер-министр Великобритании во время виртуальной встречи группы стран "коалиции желающих" подчеркнули, что Украина должна получить надежные и действенные гарантии безопасности, а Россия не имеет права блокировать путь Украины в ЕС и НАТО.

Источник: совместное заявление сопредседателей "коалиции желающих" — канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера

Детали: 13 августа лидеры Германии, Франции и Великобритании совместно председательствовали на виртуальной встрече группы стран "коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса. Встреча состоялась накануне запланированной на Аляске встречи президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным.

Европейские лидеры приветствовали дипломатические усилия Трампа, направленные на прекращение агрессивной войны России против Украины и достижение длительного мира.

Они подчеркнули, что содержательные переговоры возможны только при условии прекращения огня или значительного и длительного снижения интенсивности боевых действий. В случае отказа России согласиться на прекращение огня на Аляске необходимо усилить санкции и расширить экономическое давление на российскую экономику.

Лидеры подчеркнули, что путь к миру в Украине не может быть определен без Украины, а международные границы не могут изменяться силой.

Дословно: "Украина должна иметь надежные и действенные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Коалиция желающих готова играть активную роль, в частности, через планы тех, кто желает развернуть "силы обеспечения безопасности" (reassurance force) после прекращения боевых действий. Не должно быть никаких ограничений для вооруженных сил Украины или их сотрудничества с третьими странами. Россия не может иметь права вето на путь Украины в ЕС и НАТО".

Детали: Лидеры также подтвердили намерение продолжать тесное сотрудничество с президентом Трампом, Соединенными Штатами, президентом Зеленским и украинским народом для достижения справедливого и прочного мира.

