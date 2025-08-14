Все разделы
Лидеры "коалиции желающих": Россия не имеет права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО

Иван ДьяконовЧетверг, 14 августа 2025, 02:57
Лидеры коалиции желающих: Россия не имеет права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: Getty Images

Канцлер Германии, президент Франции и премьер-министр Великобритании во время виртуальной встречи группы стран "коалиции желающих" подчеркнули, что Украина должна получить надежные и действенные гарантии безопасности, а Россия не имеет права блокировать путь Украины в ЕС и НАТО.

Источник: совместное заявление сопредседателей "коалиции желающих" — канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера

Детали: 13 августа лидеры Германии, Франции и Великобритании совместно председательствовали на виртуальной встрече группы стран "коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса. Встреча состоялась накануне запланированной на Аляске встречи президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным.

Европейские лидеры приветствовали дипломатические усилия Трампа, направленные на прекращение агрессивной войны России против Украины и достижение длительного мира.

Они подчеркнули, что содержательные переговоры возможны только при условии прекращения огня или значительного и длительного снижения интенсивности боевых действий. В случае отказа России согласиться на прекращение огня на Аляске необходимо усилить санкции и расширить экономическое давление на российскую экономику.

Лидеры подчеркнули, что путь к миру в Украине не может быть определен без Украины, а международные границы не могут изменяться силой.

Дословно: "Украина должна иметь надежные и действенные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Коалиция желающих готова играть активную роль, в частности, через планы тех, кто желает развернуть "силы обеспечения безопасности" (reassurance force) после прекращения боевых действий. Не должно быть никаких ограничений для вооруженных сил Украины или их сотрудничества с третьими странами. Россия не может иметь права вето на путь Украины в ЕС и НАТО".

Детали: Лидеры также подтвердили намерение продолжать тесное сотрудничество с президентом Трампом, Соединенными Штатами, президентом Зеленским и украинским народом для достижения справедливого и прочного мира.

Предыстория:

  • Как известно, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин днем 13 августа, где провел совместные с европейскими лидерами видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.
  • Лидеры Нидерландов, Чехии и Румынии одобрительно оценили участие США в виртуальной встрече "Коалиции желающих" накануне переговоров президента Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным на Аляске.
  • Во время онлайн-переговоров с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским 13 августа президент США Дональд Трамп заявил, что на Аляске будет требовать от российского правителя безусловного прекращения огня.
  • По результатам видеоразговора европейских лидеров с президентом Трампом, тот заверил, что США готовы присоединиться к укреплению безопасности в Европе после установления мира в Украине, в то время как НАТО не будет вовлечено в этот процесс.
  • Зеленский заявил, что Трамп позвонит ему после того, как встретится с главой Кремля на Аляске.

