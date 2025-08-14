У Путіна кажуть, що на Алясці не планують підписувати жодних документів
Четвер, 14 серпня 2025, 17:46
В Кремлі заявили, що за підсумками російсько-американського саміту на Алясці не планується підписання документів.
Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить слова прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова
Деталі: Відповідаючи на питання про підписання якогось документу, Пєсков сказав: "Ні, не очікується, нічого не готувалося, і навряд чи тут може бути якийсь документ". Він також додав, що було б непраильно "намагатися передбачати результати".
Реклама:
Пряма мова: "З огляду на те, що буде спільна прес-конференція, президент, звичайно ж, окреслить те коло домовленостей, порозумінь, яких вдасться досягти".
Передісторія:
- Зустріч президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна запланована на 11:30 15 серпня (22:30 за київським часом), разом з главою Кремля в США полетять ще 5 представників РФ, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.