У Путіна кажуть, що на Алясці не планують підписувати жодних документів

Олександр ШумілінЧетвер, 14 серпня 2025, 17:46
Фото: Getty Images

В Кремлі заявили, що за підсумками російсько-американського саміту на Алясці не планується підписання документів.

Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить слова прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: Відповідаючи на питання про підписання якогось документу, Пєсков сказав: "Ні, не очікується, нічого не готувалося, і навряд чи тут може бути якийсь документ". Він також додав, що було б непраильно "намагатися передбачати результати".

Пряма мова: "З огляду на те, що буде спільна прес-конференція, президент, звичайно ж, окреслить те коло домовленостей, порозумінь, яких вдасться досягти".

Передісторія:

  • Зустріч президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна запланована на 11:30 15 серпня (22:30 за київським часом), разом з главою Кремля в США полетять ще 5 представників РФ, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

СШАТрампПутін
