У Путина говорят, что на Аляске не будет подписания никаких документов

Александр ШумилинЧетверг, 14 августа 2025, 17:46
У Путина говорят, что на Аляске не будет подписания никаких документов
Фото: Getty Images

В Кремле заявили, что по итогам российско-американского саммита на Аляске не планируется подписание документов.

Источник: российский "Интерфакс", который приводит слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Детали: Отвечая на вопрос о подписании какого-либо документа, Песков сказал: "Нет, не ожидается, ничего не готовилось, и вряд ли здесь может быть какой-то документ". Он также добавил, что было бы неправильно "пытаться предсказывать результаты".

Прямая речь: "Учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, взаимопониманий, которых удастся достичь".

Предыстория:

  • Встреча президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина запланирована на 11:30 15 августа (22:30 по киевскому времени), вместе с главой Кремля в США полетят еще 5 представителей РФ, заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

