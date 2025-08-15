Усі розділи
Жодні рішення "на шляху до миру" не можуть ухвалюватися без участі України – МЗС

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 серпня 2025, 01:50
Жодні рішення на шляху до миру не можуть ухвалюватися без участі України – МЗС
Андрій Сибіга, фото: МЗС України

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Україна та її міжнародні партнери наполягають на тому, що жодні рішення "на шляху до миру" не можуть ухвалюватися без участі України.

Джерело: МЗС у мережі Х

Деталі: У дописі МЗС також зазначають, що переговори матимуть сенс лише після досягнення припинення вогню.

Пряма мова Сибіги: "Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ніхто не хоче миру більше, ніж європейці. Але Росія бачить свою головну мету у веденні війни. Росія воліє будувати нові стіни на нашому шляху до справедливого та міцного миру. Вона хоче задушити нашу свободу".

Деталі: Проте, за словами Сибіги, трансатлантична єдність демократичних держав потужніша за "російський імперіалізм".

Міністр додав, що завдяки "спільній трансатлантичній силі ми можемо досягти гідного миру, побудованого на надійній безпеці".

Нагадаємо: 15 серпня на Алясці пройде саміт між Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Американський президент  заявив, що, на його думку, Путін прибуває на саміт з наміром "укласти угоду" про припинення війни в Україні.

Водночас він також передбачає, що його зустріч з очільником Кремля має 25% шансів на провал.

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 14 серпня, що європейські лідери також можуть взяти участь у зустрічі, яку він сподівається організувати між президентом Володимиром Зеленським та главою РФ Володимиром Путіним.

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

МЗССибіга Андрійпереговориросійсько-українська війна
