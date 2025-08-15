Жодні рішення "на шляху до миру" не можуть ухвалюватися без участі України – МЗС

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Україна та її міжнародні партнери наполягають на тому, що жодні рішення "на шляху до миру" не можуть ухвалюватися без участі України.

Джерело: МЗС у мережі Х

Деталі: У дописі МЗС також зазначають, що переговори матимуть сенс лише після досягнення припинення вогню.

Пряма мова Сибіги: "Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ніхто не хоче миру більше, ніж європейці. Але Росія бачить свою головну мету у веденні війни. Росія воліє будувати нові стіни на нашому шляху до справедливого та міцного миру. Вона хоче задушити нашу свободу".

Деталі: Проте, за словами Сибіги, трансатлантична єдність демократичних держав потужніша за "російський імперіалізм".

Міністр додав, що завдяки "спільній трансатлантичній силі ми можемо досягти гідного миру, побудованого на надійній безпеці".

Нагадаємо: 15 серпня на Алясці пройде саміт між Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Американський президент заявив, що, на його думку, Путін прибуває на саміт з наміром "укласти угоду" про припинення війни в Україні.

Водночас він також передбачає, що його зустріч з очільником Кремля має 25% шансів на провал.

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 14 серпня, що європейські лідери також можуть взяти участь у зустрічі, яку він сподівається організувати між президентом Володимиром Зеленським та главою РФ Володимиром Путіним.

