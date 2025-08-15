Все разделы
Никакие решения "на пути к миру" не могут приниматься без участия Украины – МИД

Ольга ГлущенкоПятница, 15 августа 2025, 01:50
Никакие решения на пути к миру не могут приниматься без участия Украины – МИД
Андрей Сибига, фото: МИД Украины

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, Украина и ее международные партнеры настаивают на том, что никакие решения "на пути к миру" не могут приниматься без участия Украины.

Источник: МИД в сети Х

Детали: В сообщении МИД также отмечается, что переговоры будут иметь смысл только после достижения прекращения огня.

Прямая речь Сибиги: "Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Никто не хочет мира больше, чем европейцы. Но Россия видит свою главную цель в ведении войны. Россия предпочитает строить новые стены на нашем пути к справедливому и прочному миру. Она хочет задушить нашу свободу".

Детали: Однако, по словам Сибиги, трансатлантическое единство демократических государств сильнее "российского империализма".

Министр добавил, что благодаря "совместной трансатлантической силе мы можем достичь достойного мира, построенного на надежной безопасности".

Напомним: 15 августа на Аляске пройдет саммит между Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным. Американский президент заявил, что, по его мнению, Путин прибывает на саммит с намерением "заключить соглашение" о прекращении войны в Украине.

В то же время он также предполагает, что его встреча с главой Кремля имеет 25% шансов на провал.

Читайте также: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.

МИДСибига Андрейпереговорыроссийско-украинская война
