За тиждень з Донеччини евакуювали майже 100 людей, серед них понад 20 дітей – ОВА

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 серпня 2025, 02:44
Фото: Getty Images

За даними ОВА, протягом тижня з Донецької області вивезли і розселили у безпечних регіонах 97 цивільних осіб, серед яких – 11 маломобільних та 21 дитина.

Джерело: заступник начальника управління – начальник відділу з питань надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Донецької ОВА Дмитро Пожарський під час брифінгу, цитує "Укріфнорм"

Пряма мова Пожарського: "За тиждень ми вже розселили 97 людей, з них 11 маломобільних осіб і 21 дитину. Евакуація здійснювалася у Львівську, Чернівецьку, Вінницьку, Кіровоградську та Закарпатську області".

Деталі: Він зазначив, що евакуація наразі триває активно.

Пряма мова Пожарського: "Ми бачимо збільшення кількості людей, які бажають евакуюватися за допомогою нашого транзитного пункту. Тому ми радимо всім евакуюватися. І ми бачимо, що збільшилася майже удвічі за останні дні кількість людей, які звертаються на транзитний пункт евакуації".

Деталі: Чиновник нагадав, що цей транзитний пункт знаходиться у місті Павлоград, там люди отримають безкоштовне гаряче харчування, гуманітарну допомогу, також всім видається разова грошова допомога в розмірі 10 800 грн.

Нагадаємо: З міста Дружківка та чотирьох сіл Андріївської громади на Донеччині почали обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб.

Раніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що у Покровську нині перебувають понад тисячу цивільних, евакуація котрих можлива лише за безпосередньої підтримки українських військових.

