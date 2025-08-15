Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За неделю из Донецкой области эвакуировали почти 100 человек, среди них более 20 детей – ОВА

Ольга ГлущенкоПятница, 15 августа 2025, 02:44
За неделю из Донецкой области эвакуировали почти 100 человек, среди них более 20 детей – ОВА
Фото: Getty Images

По данным ОВА, в течение недели из Донецкой области вывезли и расселили в безопасных регионах 97 гражданских лиц, среди которых – 11 маломобильных и 21 ребенок.

Источник: заместитель начальника управления – начальник отдела по вопросам предоставления социальных услуг Департамента социальной защиты населения Донецкой ОВА Дмитрий Пожарский во время брифинга, цитирует "Укрифнорм"

Прямая речь Пожарского: "За неделю мы уже расселили 97 человек, из них 11 маломобильных лиц и 21 ребенка. Эвакуация осуществлялась во Львовскую, Черновицкую, Винницкую, Кировоградскую и Закарпатскую области".

Реклама:

Детали: Он отметил, что эвакуация пока продолжается активно.

Прямая речь Пожарского: "Мы видим увеличение количества людей, желающих эвакуироваться с помощью нашего транзитного пункта. Поэтому мы советуем всем эвакуироваться. И мы видим, что за последние дни количество людей, обращающихся в транзитный пункт эвакуации, увеличилось почти вдвое".

Детали: Чиновник напомнил, что этот транзитный пункт находится в городе Павлоград, там люди получат бесплатное горячее питание, гуманитарную помощь, также всем выдается разовая денежная помощь в размере 10 800 грн.

РЕКЛАМА:

Напомним: Из города Дружковка и четырех сел Андреевской общины Донецкой области начали обязательную эвакуацию семей с детьми в принудительном порядке.

Рпньше начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в Покровске сейчас находятся более тысячи гражданских лиц, эвакуация которых возможна только при непосредственной поддержке украинских военных.

Донецкая областьэвакуацияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Фирма матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификации в Сумской области – СМИ
Временной главой АРМА назначили Ярославу Максименко
Трамп: На встречу с Зеленским и Путиным могут пригласить европейских лидеров
Трамп верит, что Путин хочет "заключить сделку" на Аляске
ГБР завершило расследование в отношении Шабунина и вернуло ему изъятые гаджеты
фотоУкраина вернула из РФ еще 84 человека, некоторые из них находились в плену с 2014 года
Все новости...
Донецкая область
Из Дружковки и четырех сел Донецкой области начали обязательную эвакуацию семей с детьми
ОВА: В Покровске остаются более тысячи человек, эвакуация возможна только при поддержке ВСУ
В "Азове" рассказали о потерях РФ на Покровском направлении
Последние новости
04:40
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести
03:42
Bloomberg узнал, как Секретная служба США готовит встречу Трампа и Путина
02:44
За неделю из Донецкой области эвакуировали почти 100 человек, среди них более 20 детей – ОВА
01:50
Никакие решения "на пути к миру" не могут приниматься без участия Украины – МИД
00:58
Google расширяет систему проверки возраста на основе ИИ к поисковой платформе
00:28
ОВА: В Сумской области в результате удара вражеского FPV-дрона пострадал гражданский
00:04
футбол"Шахтер" в серии пенальти проиграл "Панатинаикосу" битву за плейоф Лиги Европы
23:54
боксУсик попросил WBO отсрочить проведение поединка с Паркером из-за травмы – Уоррен
23:45
Новости экономики 14 августа: экономика РФ задыхается, украинские войска ударили по Волгоградскому НПЗ
23:45
Как харьковские поэты учили балаклейцев стихи читать: репортаж
Все новости...
Реклама:
Реклама: