За неделю из Донецкой области эвакуировали почти 100 человек, среди них более 20 детей – ОВА

По данным ОВА, в течение недели из Донецкой области вывезли и расселили в безопасных регионах 97 гражданских лиц, среди которых – 11 маломобильных и 21 ребенок.

Источник: заместитель начальника управления – начальник отдела по вопросам предоставления социальных услуг Департамента социальной защиты населения Донецкой ОВА Дмитрий Пожарский во время брифинга, цитирует "Укрифнорм"

Прямая речь Пожарского: "За неделю мы уже расселили 97 человек, из них 11 маломобильных лиц и 21 ребенка. Эвакуация осуществлялась во Львовскую, Черновицкую, Винницкую, Кировоградскую и Закарпатскую области".

Детали: Он отметил, что эвакуация пока продолжается активно.

Прямая речь Пожарского: "Мы видим увеличение количества людей, желающих эвакуироваться с помощью нашего транзитного пункта. Поэтому мы советуем всем эвакуироваться. И мы видим, что за последние дни количество людей, обращающихся в транзитный пункт эвакуации, увеличилось почти вдвое".

Детали: Чиновник напомнил, что этот транзитный пункт находится в городе Павлоград, там люди получат бесплатное горячее питание, гуманитарную помощь, также всем выдается разовая денежная помощь в размере 10 800 грн.

Напомним: Из города Дружковка и четырех сел Андреевской общины Донецкой области начали обязательную эвакуацию семей с детьми в принудительном порядке.

Рпньше начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в Покровске сейчас находятся более тысячи гражданских лиц, эвакуация которых возможна только при непосредственной поддержке украинских военных.