ОВА: У Покровську залишаються понад тисячу людей, евакуація можлива лише за підтримки ЗСУ

Іван Д'яконовЧетвер, 14 серпня 2025, 05:31
ОВА: У Покровську залишаються понад тисячу людей, евакуація можлива лише за підтримки ЗСУ
Мапа: DeepState

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що у Покровську нині перебувають понад тисячу цивільних, евакуація котрих можлива лише за безпосередньої підтримки українських військових.

Джерело: Філашкін в телеефірі, цитує "Укрінформ"

Деталі: За словами очільника області, ситуація в Покровську є найскладнішою в Донецькій області.

Філашкін повідомив, що в місті наразі перебувають 1327 жителів, а відстань до російських окупантів становить близько кілометра.

Він підкреслив, що Сили оборони роблять усе можливе, щоб стримати просування російських військ.

"Що стосується евакуації, то без Сил оборони вона зараз майже неможлива, оскільки ворог прострілює всі під’їзні шляхи FPV-дронами на оптоволокні… Ті, хто хоче зараз виїхати, можуть зробити це лише за підтримки Сил оборони", – додав Філашкін.

Передісторія: 

  • Аналітики DeepState 11 серпня повідомили, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. Також на мапах вони відобразили це просування двома "клинами" поблизу Добропілля. 
  • У Генштабі ЗСУ запевняють, що Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках.
  • 13 серпня 1-й корпус НГУ "Азов" після того, як зайняв смугу оборони в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ повідомив, що РФ зазнає значних втрат.

Донецька областьокупаціяросійсько-українська війна
