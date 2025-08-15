На Алясці – мітинг на підтримку України перед самітом Трампа і Путіна

Напередодні саміту президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці відбувається мітинг на підтримку України.

Джерело: колишній кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш у мережі Х та у Facebook

Деталі: Яриш опублікував відео мітингу.

🇺🇸🇺🇦 Happening right now: a big pro-Ukrainian rally in Anchorage ahead of the Trump-Putin meeting. “Ukraine and Alaska — Russian never again.” pic.twitter.com/Zx2VKVYW9G — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 15, 2025

Раніше він виклав фото з анонсом мітингів на підтримку України на Алясці та в інших штатах.

Передісторія:

