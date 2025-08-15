Усі розділи
На Алясці – мітинг на підтримку України перед самітом Трампа і Путіна

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 серпня 2025, 06:34
На Алясці – мітинг на підтримку України перед самітом Трампа і Путіна
фото: Facebook Яриша

Напередодні саміту президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці відбувається мітинг на підтримку України.

Джерело: колишній кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш у мережі Х та у Facebook

Деталі: Яриш опублікував відео мітингу.

Раніше він виклав фото з анонсом мітингів на підтримку України на Алясці та в інших штатах.

Передісторія:

  • Зустріч президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна запланована на 11:30 15 серпня (22:30 за київським часом), разом з главою Кремля в США полетять ще 5 представників РФ, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

