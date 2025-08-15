На Алясці – мітинг на підтримку України перед самітом Трампа і Путіна
П'ятниця, 15 серпня 2025, 06:34
Напередодні саміту президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці відбувається мітинг на підтримку України.
Джерело: колишній кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш у мережі Х та у Facebook
Деталі: Яриш опублікував відео мітингу.
🇺🇸🇺🇦 Happening right now: a big pro-Ukrainian rally in Anchorage ahead of the Trump-Putin meeting. “Ukraine and Alaska — Russian never again.” pic.twitter.com/Zx2VKVYW9G— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 15, 2025
Раніше він виклав фото з анонсом мітингів на підтримку України на Алясці та в інших штатах.
Передісторія:
- Зустріч президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна запланована на 11:30 15 серпня (22:30 за київським часом), разом з главою Кремля в США полетять ще 5 представників РФ, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.