Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Аляске – митинг в поддержку Украины перед саммитом Трампа и Путина

Ольга ГлущенкоПятница, 15 августа 2025, 06:34
На Аляске – митинг в поддержку Украины перед саммитом Трампа и Путина
фото: Facebook Яриша

Накануне саммита президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина в Анкоридже на Аляске проходит митинг в поддержку Украины.

Источник: бывший корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш в сети Х и в Facebook

Детали: Ярыш опубликовал видео митинга.

Реклама:

Ранее он выложил фото с анонсом митингов в поддержку Украины на Аляске и в других штатах.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Встреча президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина запланирована на 11:30 15 августа (22:30 по киевскому времени), вместе с главой Кремля в США полетят еще 5 представителей РФ, заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

СШАРосcияпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Bloomberg узнал, как Секретная служба США готовит встречу Трампа и Путина
Фирма матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификации в Сумской области – СМИ
Временной главой АРМА назначили Ярославу Максименко
Трамп: На встречу с Зеленским и Путиным могут пригласить европейских лидеров
Трамп верит, что Путин хочет "заключить сделку" на Аляске
ГБР завершило расследование в отношении Шабунина и вернуло ему изъятые гаджеты
Все новости...
США
У Путина говорят, что на Аляске не будет подписания никаких документов
Мелони довольна единством Запада перед встречей Трампа и Путина
МИД Франции: Трамп потребует от Путина безусловного прекращения огня
Последние новости
08:16
футболОпределился соперник донецкого "Шахтера" в плей-офф Лиги конференций
08:08
фото Россияне атаковали АЗС в Сумской области: бушевал пожар, пострадал водитель
08:01
фото Протестующие на севере Сербии разгромили офисы правящей партии
07:44
Силы обороны поразили российское судно с комплектующими к "Шахедам" и боеприпасами – Генштаб
07:24
видеоБеспилотники атаковали НПЗ в российской Сызрани – соцсети
07:06
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус самолет и 940 российских оккупантов
06:34
видеоНа Аляске – митинг в поддержку Украины перед саммитом Трампа и Путина
05:40
Россия получила предупреждение от генсека ООН из-за сексуального насилия во время войны
04:40
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести
03:42
Bloomberg узнал, как Секретная служба США готовит встречу Трампа и Путина
Все новости...
Реклама:
Реклама: