На Аляске – митинг в поддержку Украины перед саммитом Трампа и Путина
Пятница, 15 августа 2025, 06:34
Накануне саммита президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина в Анкоридже на Аляске проходит митинг в поддержку Украины.
Источник: бывший корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш в сети Х и в Facebook
Детали: Ярыш опубликовал видео митинга.
🇺🇸🇺🇦 Happening right now: a big pro-Ukrainian rally in Anchorage ahead of the Trump-Putin meeting. “Ukraine and Alaska — Russian never again.” pic.twitter.com/Zx2VKVYW9G— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 15, 2025
Ранее он выложил фото с анонсом митингов в поддержку Украины на Аляске и в других штатах.
Предыстория:
- Встреча президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина запланирована на 11:30 15 августа (22:30 по киевскому времени), вместе с главой Кремля в США полетят еще 5 представителей РФ, заявил помощник Путина Юрий Ушаков.