Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус літак і 940 російських окупантів

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 серпня 2025, 07:06
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус літак і 940 російських окупантів
ілюстративне фото Генштабу

За даними Генштабу, за минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще 940 військових, літак, 2 танки і 40 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу 1068040 (+940) осіб
  • танків – 11106 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23133 (+3) од.
  • артилерійських систем – 31498 (+40) од.
  • РСЗВ – 1467 (+1) од.
  • літаків – 422 (+1) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51190 (+147) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58596 (+140) од.
  • спеціальної техніки – 3940 (+3) од.

втрати у війніросійсько-українська війнаРосія
