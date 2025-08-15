Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус літак і 940 російських окупантів
П'ятниця, 15 серпня 2025, 07:06
За даними Генштабу, за минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще 940 військових, літак, 2 танки і 40 артсистем.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу 1068040 (+940) осіб
- танків – 11106 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23133 (+3) од.
- артилерійських систем – 31498 (+40) од.
- РСЗВ – 1467 (+1) од.
- літаків – 422 (+1) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51190 (+147) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58596 (+140) од.
- спеціальної техніки – 3940 (+3) од.