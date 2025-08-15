Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус літак і 940 російських окупантів

За даними Генштабу, за минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще 940 військових, літак, 2 танки і 40 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.25 орієнтовно склали:

Реклама: