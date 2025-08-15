Генштаб обновил данные о потерях врага: минус самолет и 940 российских оккупантов

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще 940 военных, самолет, 2 танка и 40 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.25 ориентировочно составили:

