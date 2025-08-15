Все разделы
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус самолет и 940 российских оккупантов

Ольга ГлущенкоПятница, 15 августа 2025, 07:06
иллюстративное фото Генштаба

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще 940 военных, самолет, 2 танка и 40 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава 1068040 (+940) человек
  • танков – 11106 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 23133 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 31498 (+40) ед.
  • РСЗО – 1467 (+1) ед.
  • самолетов – 422 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 51190 (+147) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58596 (+140) ед.
  • специальной техники – 3940 (+3) ед.

потери в войнероссийско-украинская войнаРосcия
