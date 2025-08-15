Сили оборони уразили російське судно з комплектуючими до "Шахедів" і боєприпасами – Генштаб
П'ятниця, 15 серпня 2025, 07:44
14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони вдарили по російському морському порту Оля, що в Астраханській області РФ, – поцілили по суховантажу з боєприпасами.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Дослівно ГШ: "За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля-4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються".
Деталі: Зазначається, що порт Оля росіяни використовують як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.
Оля – морський порт у селищі села Оля Лиманського району Астраханської області Росії. Розташований в дельті Волги, на правому березі річки Бахтемір, яка впадає в Каспійське море.
- У ніч на 14 серпня безпілотники атакували російське місто Волгоград. Під час нальоту на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" пролунали вибухи, після чого виникли пожежі.