Сили оборони уразили російське судно з комплектуючими до "Шахедів" і боєприпасами – Генштаб

14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони вдарили по російському морському порту Оля, що в Астраханській області РФ, – поцілили по суховантажу з боєприпасами.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Дослівно ГШ: "За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля-4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються".

Деталі: Зазначається, що порт Оля росіяни використовують як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

Оля – морський порт у селищі села Оля Лиманського району Астраханської області Росії. Розташований в дельті Волги, на правому березі річки Бахтемір, яка впадає в Каспійське море.

Передісторія:

