Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони уразили російське судно з комплектуючими до "Шахедів" і боєприпасами – Генштаб

Ірина БалачукП'ятниця, 15 серпня 2025, 07:44
Сили оборони уразили російське судно з комплектуючими до Шахедів і боєприпасами – Генштаб
Суховантаж "Порт Оля-4". Фото з vesselfinder.com

14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони вдарили по російському морському порту Оля, що в Астраханській області РФ, – поцілили по суховантажу з боєприпасами.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Дослівно ГШ: "За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля-4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що порт Оля росіяни використовують як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

Оля – морський порт у селищі села Оля Лиманського району Астраханської області Росії. Розташований в дельті Волги, на правому березі річки Бахтемір, яка впадає в Каспійське море.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • У ніч на 14 серпня безпілотники атакували російське місто Волгоград. Під час нальоту на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" пролунали вибухи, після чого виникли пожежі.

Збройні силиРосіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Bloomberg дізнався, як Секретна служба США готує зустріч Трампа і Путіна
Фірма 90-річної матері нардепа Молотка з націнкою продавала матеріали для фортифікації на Сумщині – ЗМІ
Тимчасовою головою АРМА призначили Ярославу Максименко
Трамп: На зустріч із Зеленським та Путіним можуть запросити європейських лідерів
Трамп вірить, що Путін хоче "укласти угоду" на Алясці
ДБР завершило розслідування щодо Шабуніна і повернуло йому вилучені гаджети
Усі новини...
Збройні сили
Хто контролює Покровськ і що там відбувається – репортаж УП з міста, де зачистили російські ДРГ
Комбат "Маґури", який критикував командування за "дебільні задачі" на Курщині, залишив посаду
На фронті 148 боїв, майже половина з яких – на Покровському і ще одному напрямку
Останні новини
09:14
Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
09:00
На фронті 149 зіткнень з ворогом, з них 53 на Покровському напрямку – Генштаб
08:55
Росія запустила по Україні дрони і ракети: 2 "Іскандери" і 34 БпЛА влучили
08:41
відео"Черговий повідомив, що убили суміжників-мінометників і нам треба відійти". Репортаж УП з Покровська
08:25
У Греції взяли під варту двох підозрюваних у підпалах, що спричинили лісові пожежі
08:16
футболВизначився суперник донецького "Шахтаря" у плейоф Ліги конференцій
08:08
фото, відео, доповнено Росіяни атакували АЗС у Сумах: вирувала пожежа, постраждав водій
08:01
фото Протестувальники на півночі Сербії розгромили офіси керівної партії
07:44
Сили оборони уразили російське судно з комплектуючими до "Шахедів" і боєприпасами – Генштаб
07:24
відеоБезпілотники атакували НПЗ у російській Сизрані – соцмережі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: