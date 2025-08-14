Безпілотники атакували Волгоград: на НПЗ вирують пожежі
У ніч на 14 серпня безпілотники атакували російське місто Волгоград. Під час нальоту на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" пролунали вибухи, після чого виникли пожежі.
Джерело: російські Telegram-каналів, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров
Деталі: Про масовану атаку на Волгоград повідомляють численні російські джерела.
"Займання та витік нафтопродуктів сталися на НПЗ у Волгоградській області через падіння уламків БпЛА після атаки", – повідомив губернатор.
Безпілотники атакували Волгоград: на НПЗ вирують пожежі
Через атаку "Росавіація" тимчасово закрила місцевий аеропорт.
Довідково: Завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність підприємства становить 14,8 млн тонн.
Передісторія:
- Завод неодноразово атакували українські БпЛА, зокрема в ніч на 13 серпня місцеві жителі повідомляли про атаку на Красноармійський район Волгограда, в якому розташований НПЗ.
- У ніч на 15 січня російські ЗМІ повідомляли про пожежу на нафтопереробному заводі "Лукойла", загорянню передував вибух.
- У 2024 році НПЗ у Волгограді двічі атакували українські безпілотники. Це було 3 лютого і 11 травня.