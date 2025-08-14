Безпілотники атакували Волгоград: на НПЗ вирують пожежі

У ніч на 14 серпня безпілотники атакували російське місто Волгоград. Під час нальоту на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" пролунали вибухи, після чого виникли пожежі.

Джерело: російські Telegram-каналів, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров

Деталі: Про масовану атаку на Волгоград повідомляють численні російські джерела.

"Займання та витік нафтопродуктів сталися на НПЗ у Волгоградській області через падіння уламків БпЛА після атаки", – повідомив губернатор.

Через атаку "Росавіація" тимчасово закрила місцевий аеропорт.

Довідково: Завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність підприємства становить 14,8 млн тонн.

