Безпілотники атакували Волгоград: на НПЗ вирують пожежі

Іван Д'яконовЧетвер, 14 серпня 2025, 03:58
Безпілотники атакували Волгоград: на НПЗ вирують пожежі
фото з соцмереж

У ніч на 14 серпня безпілотники атакували російське місто Волгоград. Під час нальоту на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" пролунали вибухи, після чого виникли пожежі.

Джерело: російські Telegram-каналів, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров

Деталі: Про масовану атаку на Волгоград повідомляють численні російські джерела. 

"Займання та витік нафтопродуктів сталися на НПЗ у Волгоградській області через падіння уламків БпЛА після атаки", – повідомив губернатор.

Через атаку "Росавіація" тимчасово закрила місцевий аеропорт.

Довідково: Завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність підприємства становить 14,8 млн тонн.

Передісторія:

  • Завод неодноразово атакували українські БпЛА, зокрема в ніч на 13 серпня місцеві жителі повідомляли про атаку на Красноармійський район Волгограда, в якому розташований НПЗ.
  • У ніч на 15 січня російські ЗМІ повідомляли про пожежу на нафтопереробному заводі "Лукойла", загорянню передував вибух.
  • У 2024 році НПЗ у Волгограді двічі атакували українські безпілотники. Це було 3 лютого і 11 травня.  

Росіяросійсько-українська війнабезпілотники
