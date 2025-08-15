Силы обороны поразили российское судно с комплектующими к "Шахедам" и боеприпасами – Генштаб
Пятница, 15 августа 2025, 07:44
14 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по российскому морскому порту Оля, что в Астраханской области РФ, – поразили сухогруз с боеприпасами.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно ГШ: "По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля-4", загруженное комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами из Ирана. Результаты поражения уточняются".
Реклама:
Детали: Отмечается, что порт Оля россияне используют как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.
Оля – морской порт в поселке Оля Лиманского района Астраханской области России. Расположен в дельте Волги, на правом берегу реки Бахтемир, впадающей в Каспийское море.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- В ночь на 14 августа беспилотники атаковали российский город Волгоград. Во время налета на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" прогремели взрывы, после чего возникли пожары.