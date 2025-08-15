Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны поразили российское судно с комплектующими к "Шахедам" и боеприпасами – Генштаб

Ирина БалачукПятница, 15 августа 2025, 07:44
Силы обороны поразили российское судно с комплектующими к Шахедам и боеприпасами – Генштаб
Сухогруз "Порт Оля-4". Фото с vesselfinder.com

14 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по российскому морскому порту Оля, что в Астраханской области РФ, – поразили сухогруз с боеприпасами.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно ГШ: "По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля-4", загруженное комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами из Ирана. Результаты поражения уточняются".

Реклама:

Детали: Отмечается, что порт Оля россияне используют как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.

Оля – морской порт в поселке Оля Лиманского района Астраханской области России. Расположен в дельте Волги, на правом берегу реки Бахтемир, впадающей в Каспийское море.

Предыстория: 

РЕКЛАМА:

Вооруженные силыРосcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Bloomberg узнал, как Секретная служба США готовит встречу Трампа и Путина
Фирма матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификации в Сумской области – СМИ
Временной главой АРМА назначили Ярославу Максименко
Трамп: На встречу с Зеленским и Путиным могут пригласить европейских лидеров
Трамп верит, что Путин хочет "заключить сделку" на Аляске
ГБР завершило расследование в отношении Шабунина и вернуло ему изъятые гаджеты
Все новости...
Вооруженные силы
Кто контролирует Покровск и что там происходит - репортаж УП из города, где зачистили российские ДРГ
Комбат "Магуры", критиковавший командование за "дебильные задачи" на Курщине, покинул свой пост
На фронте 148 боев, почти половина из которых – на Покровском и еще одном направлении
Последние новости
08:25
В Греции взяли под стражу двух подозреваемых в поджогах, вызвавших лесные пожары
08:16
футболОпределился соперник донецкого "Шахтера" в плей-офф Лиги конференций
08:08
фото Россияне атаковали АЗС в Сумской области: бушевал пожар, пострадал водитель
08:01
фото Протестующие на севере Сербии разгромили офисы правящей партии
07:44
Силы обороны поразили российское судно с комплектующими к "Шахедам" и боеприпасами – Генштаб
07:24
видеоБеспилотники атаковали НПЗ в российской Сызрани – соцсети
07:06
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус самолет и 940 российских оккупантов
06:34
видеоНа Аляске – митинг в поддержку Украины перед саммитом Трампа и Путина
05:40
Россия получила предупреждение от генсека ООН из-за сексуального насилия во время войны
04:40
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести
Все новости...
Реклама:
Реклама: