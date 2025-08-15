Усі розділи
Більшість американців не вірять у мудрість Трампа щодо вирішення війни РФ проти України

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 серпня 2025, 10:04
Трамп. фото Getty Images

Напередодні зустрічі лідерів США та Росії більшість американців не демонструють віру в здатність президента Дональда Трампа ухвалити мудре рішення щодо війни між РФ та Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на дані опитування Pew Research Center, які наводить Politico

Деталі: Майже 60% респондентів заявили, що вони "не дуже впевнені" або "зовсім не впевнені" в тому, що Трамп зможе прийняти "мудре рішення" щодо найкривавішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

В опитуванні, проведеному на початку серпня, демократи висловили значно меншу впевненість у здатності президента приймати рішення, ніж республіканці.

Але Трамп також втратив довіру і серед республіканців: 73% заявили, що вони "дещо" або "дуже впевнені" в здатності Трампа впоратися з війною, порівняно з 81% у липні 2024 року.

Американці порівну розділилися в думках щодо того, чи мають США обов'язок допомагати Україні захищатися у війні, причому демократи набагато частіше висловлюють підтримку допомоги США Україні.

Зараз американці рідше, ніж у березні, вважають, що Трамп занадто підтримує Росію у війні. Ця зміна відбулася після того, як Трамп останніми місяцями змінив свою публічну позицію щодо війни, ставши все більш критичним до РФ.

Передісторія:

  • Трамп заявив, що очікує від Путіна серйозного ставлення до зустрічі, погрожуючи "дуже серйозними наслідками" для Москви, якщо російський лідер не погодиться вжити заходів для припинення війни.
  • Напередодні саміту лідерів США і Росії Дональда Трампа та Владіміра Путіна в місті Анкоридж на Алясці відбувся проукраїнський мітинг.

СШАпереговориТрампвійна
