Більшість американців не вірять у мудрість Трампа щодо вирішення війни РФ проти України

Напередодні зустрічі лідерів США та Росії більшість американців не демонструють віру в здатність президента Дональда Трампа ухвалити мудре рішення щодо війни між РФ та Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на дані опитування Pew Research Center, які наводить Politico

Деталі: Майже 60% респондентів заявили, що вони "не дуже впевнені" або "зовсім не впевнені" в тому, що Трамп зможе прийняти "мудре рішення" щодо найкривавішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

В опитуванні, проведеному на початку серпня, демократи висловили значно меншу впевненість у здатності президента приймати рішення, ніж республіканці.

Але Трамп також втратив довіру і серед республіканців: 73% заявили, що вони "дещо" або "дуже впевнені" в здатності Трампа впоратися з війною, порівняно з 81% у липні 2024 року.

Американці порівну розділилися в думках щодо того, чи мають США обов'язок допомагати Україні захищатися у війні, причому демократи набагато частіше висловлюють підтримку допомоги США Україні.

Зараз американці рідше, ніж у березні, вважають, що Трамп занадто підтримує Росію у війні. Ця зміна відбулася після того, як Трамп останніми місяцями змінив свою публічну позицію щодо війни, ставши все більш критичним до РФ.

Передісторія: