Большинство американцев не верят в мудрость Трампа в решении войны РФ против Украины

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПятница, 15 августа 2025, 10:04
Большинство американцев не верят в мудрость Трампа в решении войны РФ против Украины
Трамп. фото Getty Images

Накануне встречи лидеров США и России большинство американцев не демонстрируют веру в способность президента Дональда Трампа принять мудрое решение относительно войны между РФ и Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на данные опроса Pew Research Center, которые приводит Politico

Детали: Почти 60% респондентов заявили, что они "не очень уверены" или "совсем не уверены" в том, что Трамп сможет принять "мудрое решение" по поводу самого кровавого конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

В опросе, проведенном в начале августа, демократы выразили значительно меньшую уверенность в способности президента принимать решения, чем республиканцы.

Но Трамп также потерял доверие и среди республиканцев: 73% заявили, что они "несколько" или "очень уверены" в способности Трампа справиться с войной, по сравнению с 81% в июле 2024 года.

Американцы поровну разделились во мнениях относительно того, имеют ли США обязанность помогать Украине защищаться в войне, причем демократы гораздо чаще выражают поддержку помощи США Украине.

Сейчас американцы реже, чем в марте, считают, что Трамп слишком поддерживает Россию в войне. Это изменение произошло после того, как Трамп в последние месяцы изменил свою публичную позицию по войне, став все более критичным к РФ.

Предыстория:

  • Трамп заявил, что ожидает от Путина серьезного отношения к встрече, угрожая "очень серьезными последствиями" для Москвы, если российский лидер не согласится принять меры для прекращения войны.
  • Накануне саммита лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в городе Анкоридж на Аляске состоялся проукраинский митинг.

