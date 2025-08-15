Усі розділи
ССО уразили Сизранський НПЗ у РФ і пункт управління на тимчасово окупованій Донеччині

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 серпня 2025, 10:49
ілюстрація Генштабу

В ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження низки важливих об’єктів російського агресора.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зокрема уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який є одним з найбільших у системі "Роснєфті". Виробляє широкий спектр пального, серед іншого - авіаційний гас. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ.

Вказано, що ціль уражено, зафіксовано пожежу і вибухи.

Також було здійснено вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії збройних сил РФ у місті Єнакієве, що на тимчасово окупованій території Донецької області.

Ціль також уражено. Результати ураження уточнюються.

