ССО нанесли удар по Сызранскому НПЗ в РФ и пункту управления на ВОТ Донецкой области

В ночь на 15 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение ряда важных объектов российского агрессора.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В частности, поражен Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ, который является одним из крупнейших в системе "Роснефти". Производит широкий спектр топлива, в том числе авиационный керосин. Участвует в обеспечении вооруженных сил РФ.

Указано, что цель поражена, зафиксированы пожар и взрывы.

Также было осуществлено огневое поражение пункта управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии вооруженных сил РФ в городе Енакиево, что на временно оккупированной территории Донецкой области.

Цель также поражена. Результаты поражения уточняются.

Что предшествовало: Российские паблики сообщали, что в ночь на 15 августа беспилотники атаковали НПЗ в российской Сызрани Самарской области.