Лавров прибув на Аляску в светрі з написом "СССР"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до готелю в Анкориджі, де мають пройти переговори між лідерами США та Росії, у светрі з написом, схожим на "СССР".

Джерело: відео, опубліковане виданням "Известия", "Європейська правда"

Деталі: Лавров вийшов з автомобіля та попрямував до готелю, де він перебуватиме під час візиту. Під його чорною безрукавкою можна побачити частину напису, схожого на "СССР".

Реклама:

У розмові з журналістом "Известий" російський міністр зазначив, що вже бував на Алясці раніше.

скриншот

Светр, схожий на той, що одягнув Лавров, продає російський бренд одягу SelSovet, заснований у 2017 році в Челябінську. На сайті його вартість становить 10990 рублів (приблизно 130-140 дол.).

Напередодні Центр протидії дезінформації РНБО повідомив, що Володимир Путін готує до зустрічі із президентом США на Алясці "історичні матеріали", щоб довести, що Україна "штучна держава".

РЕКЛАМА:

Трамп заявив, що очікує від Путіна серйозного ставлення до зустрічі, погрожуючи "дуже серйозними наслідками" для Москви, якщо російський лідер не погодиться вжити заходів для припинення війни.

Напередодні саміту лідерів США і Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна в місті Анкоридж на Алясці відбувся проукраїнський мітинг.