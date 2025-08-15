Усі розділи
Лавров прибув на Аляску в светрі з написом "СССР"

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко П'ятниця, 15 серпня 2025, 11:28
Лавров прибув на Аляску в светрі з написом СССР
Фото: Russian Foreign Ministry в Facebook

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до готелю в Анкориджі, де мають пройти переговори між лідерами США та Росії, у светрі з написом, схожим на "СССР".

Джерело: відео, опубліковане виданням "Известия", "Європейська правда"

Деталі: Лавров вийшов з автомобіля та попрямував до готелю, де він перебуватиме під час візиту. Під його чорною безрукавкою можна побачити частину напису, схожого на "СССР".

У розмові з журналістом "Известий" російський міністр зазначив, що вже бував на Алясці раніше.

 
скриншот

Светр, схожий на той, що одягнув Лавров, продає російський бренд одягу SelSovet, заснований у 2017 році в Челябінську. На сайті його вартість становить 10990 рублів (приблизно 130-140 дол.).

 

Напередодні Центр протидії дезінформації РНБО повідомив, що Володимир Путін готує до зустрічі із президентом США на Алясці "історичні матеріали", щоб довести, що Україна "штучна держава".

Трамп заявив, що очікує від Путіна серйозного ставлення до зустрічі, погрожуючи "дуже серйозними наслідками" для Москви, якщо російський лідер не погодиться вжити заходів для припинення війни.

Напередодні саміту лідерів США і Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна в місті Анкоридж на Алясці відбувся проукраїнський мітинг.

