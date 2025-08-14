Усі розділи
ЦПД: Путін повезе Трампу "історичні матеріали" про Україну

Олександр ШумілінЧетвер, 14 серпня 2025, 12:44
ЦПД: Путін повезе Трампу історичні матеріали про Україну
Фото: Getty Images

Російський правитель Володимир Путін готує до зустрічі із президентом США на Алясці "історичні матеріали", щоб довести, що Україна "штучна держава".

Джерело: повідомлення Центру протидії дезінформації РНБО

Дослівно: "Як стало відомо Центру від розвідки, російський диктатор Володимир Путін готує для зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом певні "історичні матеріали".

Йдеться про географічні карти, які, за задумом Путіна, мають довести Трампу, що Україна нібито "штучна держава", сформована за рахунок територій інших країн. Це начебто має виправдати військову агресію кремля проти України та претензії РФ на українські території".

Деталі: У ЦПД наголосили, що подібний підхід до історії країн є неприпустимим з точки зору міжнародного права, у якому чітко зафіксовані принципи територіальної недоторканості, непорушності кордонів та незаконності застосування сили або погрози силою.

"Більшість сучасних країн або їхніх частин у минулому входили до інших держав. Це стосується і нинішньої РФ, яка свого часу була частиною Золотої Орди, а багато нинішніх територій РФ у минулому належали іншим державам – Німеччині, Швеції, Фінляндії тощо. Утім, жодні історичні факти, а тим більше псевдоісторичні фантазії, не можуть бути підставою для територіальних зазіхань і не виправдовують збройну агресію проти інших країн", - заявили в Центрі.

Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський і союзники сподіваються, що головною темою зустрічі на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним буде негайне припинення вогню.
  • Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що територіальні питання "не будуть предметом переговорів" ні з ким, окрім президента України Володимира Зеленського.
  • Водночас ЗМІ повідомляли, що "Трамп сказав, що саме Володимир (Зеленський, – ред.) і Володимир (Путін, – ред.) повинні обговорювати території між собою, а не він".

