На Сумщині російський дрон убив 73-річного чоловіка
П'ятниця, 15 серпня 2025, 12:29
Вранці 15 серпня російський дрон атакував автомобіль у селі Великописарівської громади на Охтирщині. Унаслідок удару загинув 73-річний водій.
Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров
Пряма мова: "Близько 7:00 російський дрон атакував автомобіль у селі Великописарівської громади. Загинув 73-річний водій"
Деталі: Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблого. Також зазначається, що у результаті атаки пошкоджений медичний автомобіль.
Що передувало:
- Одна людина постраждала та вирувала пожежа на АЗС внаслідок російського удару безпілотником по Сумах.