На Сумщині російський дрон убив 73-річного чоловіка

Анастасія ПроцП'ятниця, 15 серпня 2025, 12:29
На Сумщині російський дрон убив 73-річного чоловіка
Ілюстративне фото: Getty Images

Вранці 15 серпня російський дрон атакував автомобіль у селі Великописарівської громади на Охтирщині. Унаслідок удару загинув 73-річний водій.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров

Пряма мова: "Близько 7:00 російський дрон атакував автомобіль у селі Великописарівської громади. Загинув 73-річний водій"

Деталі: Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблого. Також зазначається, що у результаті атаки пошкоджений медичний автомобіль.

Що передувало: 

Сумська областьбезпілотникижертви
