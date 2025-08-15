На Сумщині російський дрон убив 73-річного чоловіка

Вранці 15 серпня російський дрон атакував автомобіль у селі Великописарівської громади на Охтирщині. Унаслідок удару загинув 73-річний водій.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров

Пряма мова: "Близько 7:00 російський дрон атакував автомобіль у селі Великописарівської громади. Загинув 73-річний водій"

Деталі: Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблого. Також зазначається, що у результаті атаки пошкоджений медичний автомобіль.

Що передувало: