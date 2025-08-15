В Сумской области российский дрон убил 73-летнего мужчину
Пятница, 15 августа 2025, 12:29
Утром 15 августа российский дрон атаковал автомобиль в селе Великописаревской общины в Ахтырском районе. В результате удара погиб 73-летний водитель.
Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров
Прямая речь: "Около 7:00 российский дрон атаковал автомобиль в селе Великописаревской общины. Погиб 73-летний водитель".
Детали: Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также отмечается, что в результате атаки поврежден медицинский автомобиль.
Что предшествовало:
- Один человек пострадал и произошел пожар на АЗС в результате российского удара беспилотником по Сумам.