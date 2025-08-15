Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Сумской области российский дрон убил 73-летнего мужчину

Анастасия ПроцПятница, 15 августа 2025, 12:29
В Сумской области российский дрон убил 73-летнего мужчину
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 15 августа российский дрон атаковал автомобиль в селе Великописаревской общины в Ахтырском районе. В результате удара погиб 73-летний водитель.

Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров

Прямая речь: "Около 7:00 российский дрон атаковал автомобиль в селе Великописаревской общины. Погиб 73-летний водитель".

Реклама:

Детали: Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также отмечается, что в результате атаки поврежден медицинский автомобиль.

Что предшествовало:

Сумская областьбеспилотникижертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
WSJ: Около 120 тысяч украинцев в США рискуют депортацией из-за истечения срока действия защиты
инфографика Социологи выяснили уровень доверия к премьерке Свириденко
ССО нанесли удар по Сызранскому НПЗ в РФ и пункту управления на ВОТ Донецкой области
"Киевстар" вышел на биржу Nasdaq
Bloomberg узнал, как Секретная служба США готовит встречу Трампа и Путина
Фирма матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификации в Сумской области – СМИ
Все новости...
Сумская область
Россияне атаковали АЗС в Сумах: бушевал пожар, пострадал водитель
ОВА: В Сумской области в результате удара вражеского FPV-дрона пострадал гражданский
Фирма матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификации в Сумской области – СМИ
Последние новости
14:04
За двое суток украинцы открыли в ПриватБанке более 400 тысяч Дія.Карт
13:59
фото, видео В России на пороховом заводе прогремел взрыв: есть погибшие
13:55
На Хортице построят укрытие для людей и музейных экспонатов
13:40
Работника киностудии Довженко приговорили к 8 годам в тюрьме за коррупцию
13:38
"Теневой флот" перевозит меньше российской нефти, чем танкеры G7+
13:37
Объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из села Одноробовка в Харьковской области
13:33
футболЗабарный в Париже, Погба в Монако и два экс-тренера "Шахтера": превью сезона французской Лиги 1
13:12
В системе DOT-Chain Defence военные теперь могут заказывать дроны-бомбардировщики
13:10
Экономика Китая резко замедлила рост в июле
13:09
На выходных прогнозируют дожди, а в понедельник жара спадет
Все новости...
Реклама:
Реклама: